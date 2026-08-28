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António Costa sa stretne v Budapešti s premiérom Péterom Magyarom
Predseda ER oznámil, že v období od 25. augusta do 17. septembra navštívi členské štáty Európskej únie, aby s ich lídrami prediskutoval okrem iného nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ.
Autor TASR
Budapešť 28. augusta (TASR) – Predseda Európskej rady (ER) António Costa sa v rámci svojho turné po EÚ stretne v stredu 2. septembra v Budapešti s maďarským premiérom Péterom Magyarom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Costa vo svojom piatkovom vyhlásení informoval, že v stredu, počas druhého týždňa rokovaní s lídrami EÚ, sa najskôr stretne s luxemburským premiérom Lucom Friedenom. V ten istý deň absolvuje v Záhrebe rokovanie s predsedom chorvátskej vlády Andrejom Plenkovičom a následne v Budapešti s premiérom Péterom Magyarom.
Predseda ER v pondelok oznámil, že v období od 25. augusta do 17. septembra navštívi členské štáty Európskej únie, aby s ich lídrami prediskutoval okrem iného nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ. Cieľom tohto každoročného turné je, aby sa predseda ER oboznámil s postojmi a prioritami hláv štátov a vlád EÚ. Tohtoročné diskusie sa zameriavajú na nadchádzajúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034, ale témami budú aj obrana, konkurencieschopnosť, rozširovanie Únie a podpora Ukrajiny.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Costa vo svojom piatkovom vyhlásení informoval, že v stredu, počas druhého týždňa rokovaní s lídrami EÚ, sa najskôr stretne s luxemburským premiérom Lucom Friedenom. V ten istý deň absolvuje v Záhrebe rokovanie s predsedom chorvátskej vlády Andrejom Plenkovičom a následne v Budapešti s premiérom Péterom Magyarom.
Predseda ER v pondelok oznámil, že v období od 25. augusta do 17. septembra navštívi členské štáty Európskej únie, aby s ich lídrami prediskutoval okrem iného nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ. Cieľom tohto každoročného turné je, aby sa predseda ER oboznámil s postojmi a prioritami hláv štátov a vlád EÚ. Tohtoročné diskusie sa zameriavajú na nadchádzajúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2028 - 2034, ale témami budú aj obrana, konkurencieschopnosť, rozširovanie Únie a podpora Ukrajiny.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)