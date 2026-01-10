< sekcia Zahraničie
António Guterres odsúdil ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru

Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil ruské útoky na ukrajinskú infraštruktúru, v piatok to uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric po tom, ako útoky Moskvy spôsobili na Ukrajine masové výpadky kúrenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tieto útoky si vyžiadali mnoho civilných obetí a pripravili milióny Ukrajincov o základné služby vrátane elektrickej energie, kúrenia a vody v čase akútnej humanitárnej núdze,“ povedal Dujarric.
„Útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru porušujú medzinárodné humanitárne právo. Bez ohľadu na to, kde sa odohrávajú, sú neprijateľné, neospravedlniteľné a musia okamžite prestať,“ zdôraznil Guterresov hovorca.
Ukrajinské vzdušné sily informovali, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu v noci na piatok 36 raketami a 242 dronmi rôzneho typu, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 226 dronov a 18 rakiet. Moskva označila útoky za odvetné a použila aj hypersonickú balistickú raketu stredného doletu Orešnik (Lieska). Zahynuli pri tom štyri osoby v Kyjeve a došlo k poškodeniu 20 obytných budov, poškodená bola aj ambasáda Kataru. Ukrajina vyhlásila, že útok predstavuje hrozbu pre Európu a testuje spojencov Kyjeva.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko zároveň vyzval obyvateľov, aby opustili mesto kvôli výpadkom kúrenia spôsobeným ruskými útokmi. „V polovici bytových domov v Kyjeve, v takmer 6000 budovách, nefunguje kúrenie v dôsledku rozsiahlych nepriateľských útokov na kritickú infraštruktúru,“ ozrejmil Kličko na sociálnych sieťach.
Moskva vyhlásila, že nasadila raketu Orešnik v reakcii na decembrový dronový útok na sídlo prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina tieto tvrdenia poprela.
