Antonov: Moskva vníma incident s americkým dronom ako provokáciu

Washington 15. marca (TASR) - Moskva vníma incident súvisiaci so zrážkou amerického vojenského dronu a ruskej stíhačky nad Čiernym morom ako provokáciu. Vyhlásil to v utorok ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov s tým, že Moskva nechce konfrontáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruskú agentúru RIA Novosti.



"Incident vnímame ako provokáciu," uviedol Antonov po odchode z amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré si ho v tejto veci predvolalo.



Dodal že, jeho stretnutie na ministerstve zahraničných bolo "konštruktívne" a uviedol, že sa počas neho nespomínali možné následky, ktorým by Moskva v súvislosti s incidentom mohla čeliť.



"Čo sa týka nás, nechceme žiadnu konfrontáciu medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Pre dobro amerického a ruského ľudu sme za budovanie pragmatických vzťahov," citujú Antonova ruské médiá.



Na otázku, či sa počas stretnutia preberala aj vojne na Ukrajine, Antonov odpovedal: "Nehovoríme o vojne na Ukrajine, pretože na Ukrajine vojna nie je."



Americký prieskumný dron MQ-9 spadol v utorok do vôd Čierneho mora po tom, ako sa v medzinárodnom vzdušnom priestore zrazil s ruskou stíhačkou SU-27. Uviedol to americký Pentagón s tým, že dron v čase incidentu vykonával rutinné operácie.



Ruské ministerstvo obrany v reakcii uviedlo, že ruské stíhačky do kontaktu s americkým dronom neprišli. Osoby riadiace (na diaľku) dron ním podľa Ruska manévrovali príliš prudko, čo spôsobilo stratu výšky a jeho zrútenie do mora.



"Vymenili sme si naše postrehy, pretože máme určité rozdiely v tom, čo sa dnes stalo," povedal Antonov po odchode z ministerstva.



Ide o prvý podobný incident od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. USA využívali bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper na monitorovanie oblasti Čierneho mora už pred začiatkom vojny na Ukrajine.