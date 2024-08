Antony Blinken je v Izraeli, bude rokovať o prímerí v Pásme Gazy

Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu dorazil do Izraela, kde bude rokovať o uzavretí dohody o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Osobitne sa stretne s viacerými izraelskými predstaviteľmi a v utorok následne odcestuje do Egypta. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.



Blinken sa v rámci svojej deviatej návštevy Izraela od začiatku vojny v Pásme Gazy v pondelok stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ministrom obrany Joavom Galantom a prezidentom Jicchakom Herzogom.



Rozhovory o uzavretí prímeria a návrate rukojemníkov držaných v Pásme Gazy sú momentálne "v bode zlomu", povedal novinárom cestou do Tel Avivu vysokopostavený predstaviteľ USA. Blinken podľa neho bude tlmočiť zúčastneným stranám význam uzavretia dohody.



Sprostredkovateľským krajinám - Kataru, Spojeným štátom a Egyptu - sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu ani počas niekoľko mesiacov trvajúcich diskusií a v nedeľu v Gaze boje opäť pokračovali. Podľa palestínskych zdravotníckych úradov tam pri útoku zahynulo najmenej 21 osôb vrátane šiestich detí.



Izraelská armáda (IDF) vo svojom vyhlásení uviedla, že zničila raketomety používané pri útokoch na Izrael z mesta Chán Júnis na juhu pobrežnej enklávy, ktoré bolo v posledných týždňoch dejiskom intenzívnych bojov. IDF tiež tvrdí, že pri útokoch zabila 20 palestínskych militantov.



Pre obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe sa podľa Reuters zvýšila naliehavosť dosiahnuť dohodu o prímerí v Pásme Gazy. Irán totiž pohrozil Izraelu odvetnými krokmi po tom, čo 31. júla došlo k vražde vodcu militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne.



USA spolu so sprostredkovateľmi v piatok na rokovaniach v katarskej Dauhe predložili návrh, ktorý by podľa nich mohol prekonať rozdiely medzi bojujúcimi stranami. "Dosiahli sme veľký pokrok vo viacerých otázkach, na ktorých sme pracovali," vyhlásil nemenovaný americký predstaviteľ. Hamas však naznačil svoj odmietavý postoj k tomu, čo označil za nové požiadavky Izraela.