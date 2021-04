Antony Blinken pricestoval na neohlásenú návštevu Afganistanu

Kábul 15. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken pricestoval vo štvrtok na vopred neohlásenú návštevu Afganistanu. Cieľom cesty je informovať afganskú vládu o podrobnostiach plánu na stiahnutie všetkých amerických vojakov z krajiny do 11. septembra. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Termín odsunu vojakov v stredu oznámil americký prezident Joe Biden. Sťahovanie amerických jednotiek z Afganistanu sa podľa Bidena začne 1. mája a bude ukončené do 11. septembra tohto roku. USA podľa neho odchod zosúladia so svojimi spojencami a partnermi.



Antony Blinken sa po prílete stretol s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním, ako aj s americkými predstaviteľmi a vojakmi pôsobiacimi v krajine. Spojené štáty spustili vojenskú operáciu v Afganistane po teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001.



"Svojou návštevou som chcel potvrdiť pokračujúci záväzok Spojených štátov voči (afganskej) islamskej republike a obyvateľom Afganistanu," uviedol Blinken po schôdzke s Ašrafom Ghaním.



Americko-afganské partnerstvo "sa mení", ale "stále trvá", zdôraznil šéf diplomacie USA.



V Kábule sa stretol aj s vplyvným politickým lídrom Abdalláhom Abdalláhom, ktorý má na starosti mierové rokovania s Talibanom. Obe krajiny podľa Blinkena otvárajú novú kapitolu vo vzájomných vzťahoch.



Niektorí obyvatelia Afganistanu vyjadrili obavy, že pod odchode amerických síl prevezme nad krajinou opäť kontrolu militantné hnutie Taliban. Prezident Ghaní po stredajšom telefonáte s Bidenom uviedol, že afganské sily už plne dokážu zaistiť bezpečnosť krajiny.



Členské krajiny NATO sa v stredu v rámci videokonferencie dohodli, že od 1. mája začnú sťahovať svojich vojakov z Afganistanu. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, šéf americkej diplomacie Antony Blinken a americký minister obrany Lloyd Austin však na spoločnej tlačovej konferencii v Bruseli upozornili, že ani USA, ani NATO túto krajinu "neopustia".



Stoltenberg potvrdil, že Aliancia súhlasila s postupným a koordinovaným sťahovaním svojich síl z Afganistanu, aby podporila rozhodnutie Joea Bidena stiahnuť po uvedenom dátume všetky americké jednotky z tejto krajiny. Okrem okolo 2000 amerických vojakov má NATO v Afganistane od 7000 do 7500 príslušníkov výcvikovej misie z ostatných spojeneckých krajín.



V čase kulminácie afganského konfliktu v rokoch 2010-11 mali USA v Afganistane vyše 100.000 vojakov.