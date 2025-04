Anwar: Junta a opozícia v Mjanmarsku plánujú predĺžiť prímerie

Bangkok 18. apríla (TASR) - Mjanmarská vládnuca junta a opozičná exilová vláda národnej jednoty naznačili, že predĺžia prímerie v občianskej vojne s cieľom umožniť prísun humanitárnej pomoci po marcovom ničivom zemetrasení. V piatok po stretnutí s predstaviteľmi vojenskej junty to uviedol premiér Malajzie a predseda Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) Anwar Ibrahim. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Anwar v uplynulých dvoch dňoch v thajskom Bangkoku rokoval so zástupcami exilovej vlády národnej jednoty i šéfom vojenskej junty Min Aun Hlainom. Cieľom rozhovorov bolo pozastaviť prebiehajúci konflikt a umožniť prepravu humanitárnej pomoci do oblastí postihnutých zemetrasením.



„Prímerie bude pokračovať bez zbytočných provokácii, pretože inak by sa celá humanitárna operácia zrútila. Moje prvé stretnutie s obomi (stranami) bolo veľmi úspešné,“ povedal Anwar novinárom.



Mjanmarsko v marci zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,7, pri ktorom zahynulo vyše 3600 ľudí a ktoré spôsobilo obrovskú humanitárnu krízu. Okrem toho sa krajina od štátneho prevratu v roku 2021 nachádza vo viacstrannej občianskej vojne. Boje už vysídlili viac ako 3,5 milióna ľudí.



Vládnuca junta i opozičná vláda národnej jednoty po zemetrasení 2. apríla vyhlásili 20-dňové prímerie. Podľa OSN však sily vojenskej junty pokračovali v útokoch.



Anwar po rokovaniach vyhlásil, že ASEAN bude pokračovať v rozhovoroch s oboma stranami. „Rozumieme, že ASEAN vo svojej úlohe regionálnej organizácie môže rokovať so všetkými aktérmi zapojenými do mjanmarskej situácie. I tak je však veľmi dôležité, aby takéto zapojenie nedalo vláde vojenskej junty legitimitu,“ uviedol zástupca vlády národnej jednoty pre agentúru Reuters.