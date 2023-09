AP: Americký vojak, ktorý zbehol do KĽDR, je už v USA

Washington 28. septembra (TASR) - Americký vojak Travis King, ktorý pred vyše dvoma mesiacmi prebehol z Južnej Kórey do KĽDR, je už v Spojených štátoch. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



AP pripomenula, že prepustenie Travisa Kinga bolo dosiahnuté za pomoci Švédska a Číny, o čom v stredu informoval Biely dom. Severná Kórea v ten istá deň oznámila, že Kinga vyhostí.



Podľa videozáznamu, ktoré dostala AP k dispozícii, King vystúpil z lietadla v meste San Antonio v štáte Texas. Oblečený v bol v odeve, ktorý vyzeral ako civilný. Krátko rozprával s ľuďmi čakajúcimi na letiskovej ploche a s jedným z nich si podal ruky. Následne ho odviedli do neďalej budovy.



King prekročil severokórejsko-čínsku štátnu hranicu v stredu za pomoci švédskych diplomatov. V Číne ho následne prevzali americké úrady a letecky ho previezli na americkú vojenskú základňu v Južnej Kórei, odkiaľ sa vrátil do USA.



AP dodala, že návratom do vlasti sa Kingove problémy neskončia: bol totiž vyhlásený za vojaka, ktorý nepovolene opustil svoju jednotku. Disciplinárne konanie voči nemu zahŕňa aj možnosť vojenského súdu a väzenie, stratu platu či prepustenie z armády.



Travisa Kinga 10. júla prepustili z juhokórejského väzenia, kde strávil takmer dva mesiace pre obvinenia z fyzického napadnutia. Následne sa mal vrátiť do USA, kde ho čakalo disciplinárne konanie a hrozilo mu prípadné prepustenie z armády.



V pondelok 17. júla ho eskortovali na letisko v Južnej Kórei, odkiaľ mal odletieť naspäť na svoju domovskú základňu Fort Bliss v americkom štáte Texas.



Do lietadla smerujúceho do USA však napokon nenastúpil, z letiska odišiel a následne sa pridal k účastníkom fakultatívnemu výletu do demilitarizovanej zóny. Odtiaľ prebehol na územie KĽDR, kde ho zadržali.



Severokórejské úrady tvrdia, že sa priznal k nezákonnému vstupu do KĽDR z dôvodu neľudského zaobchádzania a rasovej diskriminácie v americkej armáde.