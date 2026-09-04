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AP: Argentínsky prezident vyhrocuje spor s Britániou o Falklandy
Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy krátku vojnu, pri ktorej zahynulo viac ako 900 ľudí.
Autor TASR
Buenos Aires 4. septembra (TASR) - Argentínsky prezident Javier Milei ocenil prezidenta USA Donald Trumpa za vyhlásenie, že USA prehodnocujú svoj postoj k Falklandským ostrovom. Označil to za signál, že dochádza k zmenám, ktoré nahrávajú argentínskym nárokom. Milei podľa agentúry AP vyhrocuje dlhotrvajúci spor s Britániou ohľadom súostrovia v južnom Atlantiku, ktoré je od roku 1833 zámorským územím Spojeného kráľovstva, informuje TASR.
Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy krátku vojnu, pri ktorej zahynulo viac ako 900 ľudí. Aj vyše štyridsať rokov po ozbrojenom konflikte je napätie medzi oboma krajinami stále vysoké. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny a dlhodobo si nárokuje nad územím suverenitu, i keď miestni obyvatelia si želajú zostať pod britskou správou.
Milei v prejave vysielanom v argentínskej televízii nadviazal na Trumpove vyjadrenia o možnom prehodnotení historicky neutrálneho postoja USA k zvrchovanosti nad Falklandskými ostrovmi. Túto potenciálnu zmenu prezentoval ako dôkaz, že jeho blízky vzťah s Trumpom sa vypláca.
„Vo svete fúkajú vetry zmien, ktoré sú priaznivé pre naše nároky,“ vyhlásil Milei. „USA zmenu postoja zvažujú, lebo si uvedomujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý sa riadi západnými hodnotami a má strategicky dôležité postavenie, vďaka čomu môže byť cenným spojencom v nasledujúcich desaťročiach,“ povedal.
Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu Falklandských ostrovov bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Americké ministerstvo zahraničných vecí v apríli potvrdilo, že jeho pozíciou ostáva neutralita.
Vo štvrtkovom rozhovore pre britský spravodajský kanál GB News sa Trump vyhol priamej odpovedi na otázku, či by USA prišli Británii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falklandy. Namiesto toho sa opäť posťažoval, že Británia neposkytla USA dostatočnú podporu vo vojne s Iránom.
Argentínsky prezident v prejave oznámil aj sériu opatrení, ktoré majú za cieľ zastaviť rozvoj britsko-izraelského ropného projektu Sea Lion severne od Falklandov. Argentína považuje tento projekt za nezákonné využívanie zdrojov vo vodách, na ktoré si uplatňuje nárok. Milei pohrozil aj prísnejšími sankciami proti ťažobným spoločnostiam a oznámil nové financovanie námornej základne na juhu Argentíny v blízkosti súostrovia.
Spojené kráľovstvo a Argentína v roku 1982 viedli o Falklandy krátku vojnu, pri ktorej zahynulo viac ako 900 ľudí. Aj vyše štyridsať rokov po ozbrojenom konflikte je napätie medzi oboma krajinami stále vysoké. Argentína označuje súostrovie ako Malvíny a dlhodobo si nárokuje nad územím suverenitu, i keď miestni obyvatelia si želajú zostať pod britskou správou.
Milei v prejave vysielanom v argentínskej televízii nadviazal na Trumpove vyjadrenia o možnom prehodnotení historicky neutrálneho postoja USA k zvrchovanosti nad Falklandskými ostrovmi. Túto potenciálnu zmenu prezentoval ako dôkaz, že jeho blízky vzťah s Trumpom sa vypláca.
„Vo svete fúkajú vetry zmien, ktoré sú priaznivé pre naše nároky,“ vyhlásil Milei. „USA zmenu postoja zvažujú, lebo si uvedomujú, že Argentína je spoľahlivým partnerom, ktorý sa riadi západnými hodnotami a má strategicky dôležité postavenie, vďaka čomu môže byť cenným spojencom v nasledujúcich desaťročiach,“ povedal.
Spojené štáty oficiálne uznávajú de facto britskú správu Falklandských ostrovov bez toho, aby podporili konfliktné nároky ktorejkoľvek zo strán. Americké ministerstvo zahraničných vecí v apríli potvrdilo, že jeho pozíciou ostáva neutralita.
Vo štvrtkovom rozhovore pre britský spravodajský kanál GB News sa Trump vyhol priamej odpovedi na otázku, či by USA prišli Británii na pomoc v prípade ďalšieho konfliktu o Falklandy. Namiesto toho sa opäť posťažoval, že Británia neposkytla USA dostatočnú podporu vo vojne s Iránom.
Argentínsky prezident v prejave oznámil aj sériu opatrení, ktoré majú za cieľ zastaviť rozvoj britsko-izraelského ropného projektu Sea Lion severne od Falklandov. Argentína považuje tento projekt za nezákonné využívanie zdrojov vo vodách, na ktoré si uplatňuje nárok. Milei pohrozil aj prísnejšími sankciami proti ťažobným spoločnostiam a oznámil nové financovanie námornej základne na juhu Argentíny v blízkosti súostrovia.