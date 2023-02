AP: Biden je pripravený znovu kandidovať, tvrdí prvá dáma

Nairobi 24. februára (TASR) – Prvá dáma USA Jill Bidenová poskytla v piatok jeden z dosiaľ najjasnejších náznakov, že jej manžel, prezident Joe Biden, sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie. V rozhovore pre agentúru Associated Press (AP) povedala, že nezostáva už "takmer" nič iné než nájsť čas a miesto oznámenia, informuje TASR.



Hoci Biden dlho hovorí, že má v úmysle znova kandidovať, zatiaľ to oficiálne neoznámil. Snaží sa zároveň rozptýliť pochybnosti o tom, či nie je pristarý na to, aby naďalej pôsobil ako prezident. Ak by ho znova zvolili, na konci druhého funkčného obdobia by mal 86 rokov.



"Hovorí, že ešte neskončil," povedala Bidenová pre AP v Nairobi počas svojej päťdňovej cesty po Afrike. "Neskončil to, čo začal. A to je dôležité."



Dodala: "Koľkokrát to musí povedať, aby ste tomu uverili?"



Spolupracovníci Bidena uvádzajú, že oznámenie o opätovnej kandidatúre príde pravdepodobne v apríli, teda zhruba v čase, keď svoju kampaň pred znovuzvolením spustil exprezident Barack Obama.



Prvú dámu už dlho označujú za kľúčovú postavu v Bidenovom okolí, pokiaľ ide o plánovanie budúcnosti. "Pretože som jeho manželka," povedala so smiechom. Odmietla však, že by jej názor bol pri opätovnej kandidatúre rozhodujúci. Biden ju počúva, ale rozhoduje sa sám, zdôraznila.