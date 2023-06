AP: Blinken plánuje budúci týždeň navštíviť Čínu

Washington 9. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken plánuje budúci týždeň navštíviť Čínu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním na amerických predstaviteľov, ktorí si želali ostať v anonymite.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa má týmto krokom snažiť o zlepšenie vzťahov s Čínou. Začiatkom roka sa napätie medzi oboma krajinami vyostrilo po zostrelení čínskeho balóna, ktorý preletel nad Spojenými štátmi. Podľa Washingtonu išlo o špionážne zariadenie, Peking to však popiera.



Nemenovaní americkí predstavitelia uviedli, že Blinken sa má v Pekingu 18. júna stretnúť s čínskym ministrom zahraničných vecí Čchin Kangom a možno aj s prezidentom Si Ťin-pchingom. Washington ani Peking to zatiaľ nepotvrdili.



Šéf americkej diplomacie mal Čínu navštíviť už vo februári. Svoju plánovanú cestu však pre incident s čínskym balónom zrušil. Krátko po tom sa Blinken v Mníchove stretol s najvyšším čínskym diplomatom Wang Im.



Americký prezident Joe Biden v máji naznačil, že vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom by sa mohli čoskoro zlepšiť.