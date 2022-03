Erdogan v telefonáte s Putinom zdôraznil potrebu prímeria na Ukrajine

Ankara 27. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu v telefonickom rozhovore so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom zdôraznil potrebu dosiahnuť na Ukrajine prímerie. Oznámila to kancelária tureckého prezidenta. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Erdogan podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie takisto žiadal zlepšenie humanitárnej situáciu v oblasti. Obaja prezidenti (Putin a Erdogan) sa dohodli, že najbližšie stretnutie predstaviteľov Ruska a Ukrajiny by sa malo uskutočniť v Istanbule. Prezidentská kancelária však presný čas neuviedla.



Vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij v nedeľu oznámil, že ďalšie kolo mierových rozhovorov sa uskutoční 29.-30. marca. David Arachamija, jeden z ukrajinských vyjednávačov, na sociálnej sieti Facebook oznámil, že rokovania sa začnú v pondelok 28. marca a za miesto ich konania označil Turecko. Turecká strana však tieto tvrdenia bezprostredne nepotvrdila.