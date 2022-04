AP: Európska únia uvalí sankcie na dve Putinove dcéry

Brusel 8. apríla (TASR) - Európska únia uvalí sankcie na dve dospelé dcéry ruského prezidenta Vladimira Putina v rámci nového balíka opatrení zacielených proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajine. Informovali o tom dvaja predstavitelia EÚ, na ktorých sa v piatok odvolala tlačová agentúra AP.



EÚ podľa správy zahrnula Putinove dcéry Mariju Voroncovovú a Katerinu Tichonovovú na svoj aktualizovaný zoznam jednotlivcov, ktorí čelia zmrazeniu majetku a zákazu cestovania na územie Únie.



Obaja predstavitelia EÚ z rôznych členských krajín Únie to povedali agentúre Associated Press (AP) pod podmienkou zachovania anonymity, pretože aktuálny zoznam sankcií ešte nebol zverejnený.



Tento krok Európskej únie prichádza po podobnom opatrení Spojených štátov spred dvoch dní.



USA už v stredu 6. apríla oznámili, že zavádzajú sankcie voči dvom dospelým dcéram ruského prezidenta Vladimira Putina – Mariji Voroncovovej a Katerine Tichonovovej, a to v súvislosti s údajnými ruskými vojnovými zločinmi spáchanými na Ukrajine.



Spojené štáty sa domnievajú, že Putin veľkú časť majetku previedol na svojich rodinných príslušníkov. Washington sa preto rozhodol odrezať ich od amerického finančného systému a zmraziť ich aktíva v USA. Biely dom tvrdí, že ak Putin zmení svoj postoj k situácii na Ukrajine, Washington by mohol sankcie uvoľniť.



Najstaršia Putinova dcéra Marija Voroncovová (rod. Putinová) je endokrinologička a spolumajiteľka ruskej medicínskovýskumnej spoločnosti, informujú ruské médiá, podľa ktorých je údajne vydatá za holandského podnikateľa Jorrita Faassena. Mladšia dcéra Katerina Tichonovová (rod. Jekaterina Putinová) je špecialistkou na mechanické vedy a riadi inštitút umelej inteligencie na Moskovskej štátnej univerzite, informovala agentúra AFP.