AP: Irán proti Izraelu použil raketu s viacerými bojovými hlavicami

Tel Aviv 19. júna (TASR) - Irán podľa izraelskej armády počas jedného zo štvrtkových útokov prvýkrát použil raketu s viacerými bojovými hlavicami. Pre agentúru AP to uviedol anonymný zdroj z prostredia izraelskej armády, píše TASR.



Rakety s viacerými bojovými hlavicami sú pre systémy protivzdušnej obrany komplikácia, pretože musia v rovnakom čase sledovať viacero cieľov. Problém s takýmito strelami by mal mať aj pokročilý izraelský obranný systém Železná kupola (Kipat barzel).



Podľa portálu Times of Israel (TOI) mohlo ísť aj o typ kazetovej bomby a útokom sa už zaoberá izraelská armáda. Pri štvrtkovom iránskom raketovom útoku na strednú a južnú časť Izraela utrpelo zranenia viac než 40 ľudí, z toho stav najmenej troch je vážny. Jedna z rakiet priamo zasiahla zdravotnícke zariadenie Soroka v Beer Ševe. Nemocnica zostala po útoku vážne poškodená a viacero osôb utrpelo zranenia.