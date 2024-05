AP: Izrael informoval USA o pláne na evakuáciu civilistov v Rafahu

Washington 5. mája (TASR) – Izrael tento týždeň oboznámil predstaviteľov vlády USA so svojím plánom na evakuáciu palestínskych civilistov pred možnou vojenskou operáciou proti Hamasu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. V nedeľu o tom s odvolaním sa na amerických predstaviteľov informovala agentúra AP, píše TASR.



Zdroje oboznámené s rozhovormi uviedli, že plán predstavený Izraelčanmi nezmenil názor americkej vlády na to, že operácia v Rafahu by ohrozila príliš mnoho nevinných Palestínčanov.



Izrael uvádza, že Rafah je poslednou baštou militantov Hamasu. Toto radikálne palestínske hnutie chce zničiť po vlaňajšom bezprecedentnom útoku na Izrael, pri ktorom militanti zabili 1200 ľudí.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovane povedal, že vojenská operácia v Rafahu sa uskutoční napriek varovaniam západných činiteľov, že by to viedlo k ďalším civilným obetiam a zhoršilo už vážnu humanitárnu krízu.



Vláda amerického prezidenta Joea Bidena varovala pred možnými dôsledkami pre Izrael, ak operáciu podnikne bez hodnoverného plánu ochrany civilistov.



"Bez takéhoto plánu nemôžeme podporiť veľkú vojenskú operáciu v Rafahu, pretože škody, ktoré by spôsobila, by boli nad rámec toho, čo je prijateľné," povedal v piatok minister zahraničných vecí USA Antony Blinken.



V Rafahu sa vzhľadom na boje v ďalších častiach Gazy uchýlilo okolo 1,5 milióna Palestínčanov. Mesto na hranici s Egyptom je tiež kritickým bodom vstupu humanitárnej pomoci do pobrežného palestínskeho pásma.



Americkí predstavitelia, ktorých citovala AP, dodali, že izraelský plán evakuácie predstavený Washingtonu nemá konečnú podobu a obe strany sa dohodli na ďalších diskusiách o záležitosti.