AP: Izraelská armáda podniká malé cezhraničné výpady do Libanonu

Washington 30. septembra (TASR) - Izraelská armáda začala s malými, cielenými výpadmi cez hranicu s Libanonom, informovala v pondelok večer agentúra AP. Podľa dvoch nemenovaných predstaviteľov sa plánuje väčšia pozemná operácia.



Podľa zdrojov citovaných agentúrou AP stále nie je jasné, či Izrael prijal konečné rozhodnutie o väčšej operácii. Izraelská armáda tieto správy zatiaľ nekomentovala, píše TASR s odvolaním sa na AP.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj tiež uviedla, že Spojené štáty americké zaznamenali rozmiestnenie izraelských jednotiek, ktoré naznačuje, že ich pozemný vpád do Libanonu by mohol byť okamžitý.



Zdroj, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o postavení izraelských síl, doplnil Reuters.



Medzičasom izraelský minister obrany Joav Galant v príhovore k starostom izraelských obcí na severnej hranici avizoval, že čoskoro sa začne ďalšia fáza vojny proti libanonskej šiitskej organizácii Hizballáh.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) Galant dodal, že to "výrazne prispeje k zmene bezpečnostnej situácie" na hranici Izraela s Libanonom a Izraelu umožní splniť sľub v podobe návratu obyvateľov zo severu Izraela do svojich domovov.