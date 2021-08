Kanada vyšle do Afganistanu špeciálne jednotky

Toronto 13. augusta (TASR) – Kanada vyšle do Afganistanu svoje špeciálne jednotky, ktoré evakuujú zamestnancov kanadského veľvyslanectva v metropole Kábul predtým, ako ho zatvoria. Informovala o tom v piatok agentúre AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Neuviedol však, koľko príslušníkov špeciálnych síl Kanada vyšle.



Len niekoľko týždňov pred plánovaným odsunom z Afganistanu americká vláda vo štvrtok informovala, že vyšle do Afganistanu približne 3000 vojakov, ktorí pomôžu pri evakuácii niektorých zamestnancov veľvyslanectva USA v Kábule.



Británia vo štvrtok takisto uviedla, že do Afganistanu vyšle približne 600 vojakov, aby pomohli britským štátnym príslušníkom opustiť krajinu uprostred rastúcich obáv o bezpečnosť.



Podľa AP tieto kroky poukazujú na ohromujúcu rýchlosť hnutia Taliban pri ovládnutí veľkej časti krajiny vrátane štvrtkového dobytia mesta Kandahár. Ide o druhé najväčšie mesto v krajine a kolísku Talibanu. Krátko predtým obsadil aj tretie najväčšie mesto v krajine - Herát. Obsadil už dvanásť provinčných metropol z celkových 34, a to v priebehu týždňa.