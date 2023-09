AP: Medzi biskupmi USA sú pred synodou vo Vatikáne ideologické rozpory

New York 24. septembra (TASR) — Začiatkom budúceho mesiaca sa vo Vatikáne začína celosvetová synoda katolíckych duchovných a laikov. Potrvá od 4. do 29. 4. októbra a na programe má aj kontroverzné témy ako úloha žien v cirkvi či začlenenie LGBTQ veriacich. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



Nemožnosť dosiahnuť konsenzus v týchto citlivých témach naznačuje aj zloženie zástupcov katolíckej cirkvi zo Spojených štátov, ktorí sú vnímaní ako ideologickí rivali. Šesť duchovných podporuje snahy pápeža Františka o inkluzívnejšiu a vítajúcu cirkev a päť duchovných s konzervatívnejším pohľadom a skeptickým postojom k Františkovým prioritám.



Natalia Imperatori-Lee, profesorka náboženských štúdií na Manhattan College v New Yorku, sa preto obáva prehĺbenia rozporov medzi americkými katolíkmi.



"Polarizácia krajiny prenikla do cirkvi spôsobom, že z nej nevidíme cestu von. Synoda má byť o počúvaní, pokore a ochote zmeniť sa, ale to nie je to, na čo sú duchovní vyškolení," dodala. "Veľká časť kléru je neochotná nechať sa v čomkoľvek poučiť, a to bude skutočný problém," dodala.



Sám František čelí kritike konzervatívnych katolíkov v USA. Na augustovom stretnutí s jezuitskými kňazmi v Portugalsku napadol "zaostalosť" niektorých konzervatívcov a povedal, že nahradili vieru ideológiou.



Pápežovi kritici tvrdia, že cirkev by mohli roztrhať diskusie na vysokej úrovni o problémoch, ako je posilnenie postavenia žien a začlenenie LGBTQ. Konzervatívny americký kardinál Raymond Burke v najnovšej knihe preto nazýva synodu "Pandorinou skrinkou".



"Je to výsmech, že sa tieto veci vôbec navrhujú na diskusiu. Bohužiaľ, môže sa stať, že niektorí označia za schizmatikov tých, ktorí nesúhlasia s navrhovanými zmenami," napísal vo verejnom liste v auguste biskup Joseph Strickland z Tylera v Texase. "Namiesto toho tí, ktorí by navrhovali zmeny toho, čo sa zmeniť nedá, sa snažia ovládnuť Kristovu Cirkev, a to sú skutoční schizmatici," dodal biskup.



Účastníci synody budú hlasovať o konečnom dokumente, ktorý bude predložený pápežovi Františkovi na posúdenie. Mnohých konzervatívcov znepokojujú nielen horúce témy v programe, ale aj novinka, že laici vrátane žien majú právo hlasovať o dokumente spolu s biskupmi.



Medzi delegátov synody z USA, ktorých vybral František, patria traja muži, ktorých vymenoval za kardinálov – arcibiskupi Blase Cupich z Chicaga a Wilton Gregory z Washingtonu a biskup Robert McElroy zo San Diega.



McElroy v marci napísal, že cirkev by mala odstrániť prekážky pre ženy vo vedení farností a diecéz a umožniť im kázať a slúžiť ako diakonky. V rámci katolíckej LGBTQ komunity existuje "úzkosť" z vnímania, že ich cirkev a niektorí z jej vodcov odsudzujú, napísal.



Tvrdo ho za to odsúdili konzervatívni katolíci a biskup Thomas Paprocki zo Springfieldu v štáte Illinois naznačil, že kardinál by sa mohol dopúšťať herézy.



Do Františkovho výberu pre synodu patrí aj jezuita James Martin, ktorý sa dlhodobo zasadzuje za väčšie začlenenie LGBTQ do cirkvi. "Na synodách by mali byť všetky hlasy vítané," povedal. "Hovorí Duch Svätý iba prostredníctvom kardinálov, arcibiskupov a biskupov? To je veľmi zvláštna teológia Ducha," pripomenul.



Druhú časť tvorí predseda Biskupskej konferencie USA (USCCB) arcibiskup Timothy Broglio z Arcidiecézy pre vojenské služby, kardinál Timothy Dolan z New Yorku a biskupi Daniel Flores z Brownsville v Texase, Robert Barron z Winona-Rochester v Minnesote a Kevin Rhoades z Fort Wayne-South Bend v Indiane.



Biskup Barron si získal veľkú podporu v globálnej mediálnej organizácii Word on Fire. Po ubezpečeniach pápeža Františka, že synoda nebude fórum na zmenu cirkevnej doktríny, vyjadril úľavu. Ocenil aj rozdielne názory synodálnych delegátov vybraných USCCB a Františkom.



"Americká delegácia, keď sa na celú vec pozriete (s odstupom), (to) ideologicky vyvažuje. Takže si myslím, že sa to pápežovi páči," povedal Barron pre Fox News Digital.



Profesorka Natalia Imperatori-Lee má iný názor. "Takto začínajú americkí katolíci vnímať Cirkev: Ste buď za Tím František alebo za Tím Strickland a Barron,“ povedala. "To nie je zdravá situácia."



Profesorka na Boston College Cathleen Kavenyová sa špecializuje na vzťah práva, náboženstva a morálky. O nadchádzajúcej synode hovorí: "Konzervatívci sa obávajú, že to zmení doktrínu v kontroverzných otázkach. Liberáli sa obávajú, že to doktrínu v týchto otázkach nezmení."



Podľa AP má pápež v úmysle riešiť rozpory v cirkvi postupne. Na palube lietadla cestou do Mongolska, sa novinári Františka pýtali na nahnevanú reakciu amerických konzervatívcov voči jeho pripomienkam. "Nahnevali sa," odpovedal. "Ale poďme ďalej."