AP: Mikea Pencea si predvolali v súvislosti s vyšetrovaním Trumpa

Washington 10. februára (TASR) - Bývalého viceprezidenta USA Mikea Pencea si predvolal špeciálny vyšetrovateľ zaoberajúci sa snahami exprezidenta USA Donalda Trumpa o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb v USA z roku 2020. Pre agentúru AP to potvrdil zdroj oboznámený so záležitosťou, ktorý si neželal byť menovaný, informuje TASR.



Predvolanie v rámci vyšetrovania špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha bolo Penceovi doručené v uplynulých dňoch, uviedol zdroj. O predvolaní bývalého viceprezidenta ako prvá informovala americká televízia ABC.



Pence by mohol proti Trumpovi svedčiť v čase, keď uvažuje o oznámení prezidentskej kandidatúry proti Trumpovi vo voľbách v roku 2024, konštatuje AP.



Trump a Pence sa odcudzili po tom, čo 6. januára 2021 dav Trumpových priaznivcov vtrhol do budovy Kapitolu USA v snahe zmariť víťazstvo kandidáta demokratov a súčasného prezidenta Joea Bidena.



Vyšetrovatelia útoku na Kapitol vlani uviedli, že Trump nabádal Pencea, aby sa zapojil do zvrátenia výsledku volieb. Pence to však odmietol. Trump následne na sociálnej sieti napísal, že "Pence nemá odvahu urobiť to, čo malo byť urobené".