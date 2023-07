AP: Nedôvera vo voľby sa zakorenila aj v Európe

Madrid/Londýn 19. júla (TASR) — Niekoľko dní pred predčasnými parlamentnými voľbami v Španielsku sa na sociálnych sieťach šíria zavádzajúce tvrdenia o hlasovaní poštou a volebných podvodoch, ktoré spochybňujú výsledky volieb ešte pred sčítaním hlasov. Vo svojej správe na to vo štvrtok upozornila agentúra AP. Konštatuje, že tieto tvrdenia, ktoré rozšírili najmä stúpenci stredopravicovej Ľudovej strany (PP) a krajne pravicovej strany Vox, sa nápadne podobajú nepodloženým výrokom exprezidenta USA Donalda Trumpa z roku 2020 a pripomínajú, že nedôvera vo voľby, ktorá poznačila politiku USA, sa zakorenila aj v Európe.



V posledných týždňoch sa na sociálnych sieťach Facebook a Twitter objavili videá, ktoré údajne zachytávajú, ako členovia volebných komisií plnia urny hlasovacími lístkami. Kým Facebook označil tieto videá za falošné, Twitter nepodnikol žiadne kroky.



Ďalšie videá, ktoré sa šíria na Facebooku a TikToku, tvrdia, že momentálne vládnuci socialisti "ukradnú voľby", aby zabránili svojej porážke. Mnohé z týchto videí sprevádza hashtag #pucherazo, čo je španielsky výraz pre volebný podvod.



Podobne ako v Spojených štátoch aj tentoraz je v centre pozornosti konšpiračných teórií o voľbách najmä hlasovanie poštou, pričom niektorí krajne pravicoví voliči naznačujú, že pošta bude zneužitá na to, aby volebný výsledok bol v prospech Sáncheza.



Tento naratív pomohol posilniť aj predseda PP Alberto Feijóo, keď minulý týždeň na predvolebnom zhromaždení vyzval zamestnancov španielskej pošty, aby zostali nezávislí.



Neskôr sa bránil, že sa nesnažil naznačiť, že by sa pošta mala pokúšať "ukradnúť voľby" — údajne mal na mysli problémy spojené s manipuláciou s takým množstvom poslaných hlasovacích lístkov.



Výskumníci sociálnych médií z neziskovej organizácie Reset identifikovali množstvo príkladov dezinformácií súvisiacich s voľbami v Španielsku, ktoré sa šírili na Twitteri, Facebooku, YouTube a TikToku. Hoci sa konkrétne druhy obsahu líšia podľa platformy (napríklad nenávisť voči moslimom prevláda najmä na Twitteri), popieranie volieb sa vyskytlo všade.



Niektoré účty šíriace dezinformácie o španielskych voľbách majú pritom veľký a rastúci dosah, upozornila AP.



Analytici z Resetu identifikovali na sociálnych sieťach 88 účtov, ktoré v Španielsku opakovane šírili extrémistický obsah a ktoré majú viac ako 14 miliónov sledovateľov, vrátane približne milióna nových. Príspevky, ktoré Reset označil za obsahujúce nenávisť alebo volebné konšpiračné teórie, mali od januára takmer 100 miliónov pozretí.



"Naratívy o volebných podvodoch, ktoré podkopávajú dôveru v demokratické procesy a dominovali aj regionálnym voľbám v Španielsku, sa šíria naprieč platformami," uzavreli výskumníci z Resetu.



Spoločnosť Reset sídli v Londýne a skúma spôsoby, akými sociálne médiá ovplyvňujú demokracie na celom svete.



Podľa prieskumov verejnej mienky by sa nedeľňajšie parlamentné voľby v Španielsku mohli skončiť úspechom pre pravicu a stranu PP, ktorá by mohla prevziať moc od Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) a jej krajne ľavicového koaličného partnera Zjednotení môžeme (UP).



Premiér Pedro Sánchez vypísal predčasné voľby po tom, ako jeho ľavicová koalícia výrazne prehrala v tohtoročných komunálnych a regionálnych voľbách, ktoré boli tiež poznačené dezinformáciami o hlasovaní na internete, ako aj nárastom nenávistných komentárov o moslimoch a prisťahovalcoch.



AP pripomína, že väčšina prieskumov verejnej mienky síce favorizuje PP, ale na vytvorenie väčšinovej vlády bude pravdepodobne potrebovať podporu Voxu.