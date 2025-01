AP: Obeť v Las Vegas zasiahli do hlavy ešte pred explóziou Cybertrucku

Las Vegas 2. januára (TASR) - Muž, ktorý zahynul pri výbuchu vozidla Tesla Cybertruck v americkom Las Vegas, utrpel pred explóziou strelnú ranu do hlavy, uviedol vo štvrtok tamojší šerif Clark Kevin McMahill. Obeťou bol Matthew Livelsberger, príslušník zelených baretov, špeciálnych síl americkej armády, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Šerif na tlačovej konferencii povedal, že pri nohách zosnulého sa nachádzala zbraň a úrady sa preto domnievajú, že sa zastrelil.



Dvaja nemenovaní predstavitelia bezpečnostných zložiek oboznámení s vyšetrovaním identifikovali obeť ako Matthewa Livelsbergera, príslušníka armády v aktívnej službe. Slúžil na základni v Severnej Karolíne, kde majú veliteľstvo viaceré špeciálne jednotky vrátane zelených baretov.



Zástupca riaditeľa FBI Christopher Raia vo štvrtok oznámil, že úrady doposiaľ nenašli "žiadne rozhodujúce prepojenie" s incidentom v New Orleans. Tam útočník Shamsud-Din Jabbar narazil do davu ľudí na novoročných oslavách a zabil najmenej 15 osôb. Podobne ako Livelsberg slúžil na základni v Severnej Karolíne.



Tesla Cybertruck v stredu vybuchla pred hotelom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas. Sedem ľudí utrpelo ľahké zranenia. Podľa predstaviteľa bezpečnostných zložiek, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, bolo vozidlo prenajaté cez aplikáciu požičovne Turo. Šerif ozrejmil, že totožnosť prenajímateľa je už známa.



Šéf spoločnosti Tesla Elon Musk na svojej sociálnej sieti X napísal, že jeho spoločnosť tento incident vyšetruje. Explóziu podľa neho "spôsobila veľmi veľká pyrotechnika a/alebo bomba", nachádzajúca sa vo vozidle. Polícia naďalej zisťuje príčinu výbuchu.