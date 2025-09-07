Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Zahraničie

AP: Po ruskom útoku na Kyjev stúpa dym zo sídla ukrajinskej vlády

.
Dym stúpa po ruskom útoku v Kyjeve na Ukrajine, nedeľa, 7. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Pokiaľ by sa potvrdilo, že Rusko zaútočilo na budovu ukrajinskej vlády, išlo by o eskaláciu ruskej leteckej kampane voči cieľom v hlavnom meste Ukrajiny, konštatuje AP.

Autor TASR
Kyjev 7. septembra (TASR) - Reportéri agentúry AP po veľkom Ruskom útoku na Kyjev v noci na nedeľu hlásia, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu, informuje TASR.

Pokiaľ by sa potvrdilo, že Rusko zaútočilo na budovu ukrajinskej vlády, išlo by o eskaláciu ruskej leteckej kampane voči cieľom v hlavnom meste Ukrajiny, konštatuje AP. Rusko sa doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.

Po nočnom útoku ruských dronov v Kyjeve zahynuli dvaja ľudia vrátane ročného dieťaťa a 11 ďalších sa zranilo. Z viacerých budov naprieč mestom tiež hlásia požiare.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov