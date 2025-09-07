< sekcia Zahraničie
AP: Po ruskom útoku na Kyjev stúpa dym zo sídla ukrajinskej vlády
Pokiaľ by sa potvrdilo, že Rusko zaútočilo na budovu ukrajinskej vlády, išlo by o eskaláciu ruskej leteckej kampane voči cieľom v hlavnom meste Ukrajiny, konštatuje AP.
Autor TASR
Kyjev 7. septembra (TASR) - Reportéri agentúry AP po veľkom Ruskom útoku na Kyjev v noci na nedeľu hlásia, že zo strechy budovy, kde sídli ukrajinská vláda stúpa dym. Zatiaľ nie je jasné, či ide o dôsledok priameho ruského zásahu, informuje TASR.
Pokiaľ by sa potvrdilo, že Rusko zaútočilo na budovu ukrajinskej vlády, išlo by o eskaláciu ruskej leteckej kampane voči cieľom v hlavnom meste Ukrajiny, konštatuje AP. Rusko sa doteraz vyhýbalo útokom na vládne budovy v centre mesta.
Po nočnom útoku ruských dronov v Kyjeve zahynuli dvaja ľudia vrátane ročného dieťaťa a 11 ďalších sa zranilo. Z viacerých budov naprieč mestom tiež hlásia požiare.
