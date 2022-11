AP prepustila novinára, ktorý písal o dopade ruských rakiet v Poľsku

Washington 22. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Associated Press (AP) prepustila novinára, ktorý vo svojej správe napísal, že rakety, ktoré dopadli na územie východného Poľska, patrili Rusku.



Ako pripomenul denník The Washington Post (WP), zmienená správa bola v servise AP zverejnená večer 15. novembra. Jej autor sa odvolal na zdroje americkej rozviedky. Agentúra AP neskôr túto správu stiahla.



K výbuchu v poľskej obci Przewodów došlo 15. novembra, keď ruské jednotky opäť spustili masívne ostreľovanie územia Ukrajiny. Incident, pri ktorom prišli o život dvaja ľudia, vyvolal aj v radoch členských štátov NATO obavy z ďalšej eskalácie konfliktu na Ukrajine.



Poľsko je totiž členom NATO a prípadný útok zo strany Ruska na jeho územie by mohol vyvolať vojenskú reakciu Západu – v súlade s ustanoveniami o vzájomnej obrane.



AP o deň neskôr vydala správu s opravnou poznámkou. Uviedla, že jej anonymný zdroj sa mýlil a že "následné správy ukázali, že rakety boli ruskej výroby a s najväčšou pravdepodobnosťou ich odpálila Ukrajina na obranu pred ruským útokom". Redakcia AP následne začala interné vyšetrovanie.



Novinárom prepusteným agentúrou AP je podľa WP 35-ročný James LaPorta. Ide údajne o bývalého príslušníka námornej pechoty, ktorý slúžil v Afganistane. Do AP nastúpil v apríli 2020. Niekoľko rokov pred tým pôsobil ako reportér na voľnej nohe. Pre AP pokrýval vojenské záležitosti a otázky národnej bezpečnosti.



Správy o svojom prepustení z práce v AP odmietol LaPorta komentovať, dodal denník WP, ktorému však túto informáciu potvrdili zamestnanci AP. Podľa nich prepusteniu predchádzalo interné prešetrovanie, ktoré konštatovalo porušenie interných predpisov, a to aj v súvislosti s používaním anonymných zdrojov.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojich vystúpeniach označil Rusko za plne zodpovedné za výbuch v poľskej dedine susediacej s Ukrajinou, a to bez ohľadu na to, ktorá krajina raketu odpálila. Podobne sa vyjadril aj americký prezident Joe Biden, uviedla na svojom webe stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).