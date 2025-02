AP: Pri pobreží Sýrie horela ruská špionážna loď Kildin

Paríž 8. februára (TASR) — Agentúra Associated Press (AP) v sobotu informovala o požiari ruskej špionážnej lode Kildin pri sýrskom pobreží 23. januára. AP získala zvukové nahrávky rádiokomunikácie, video a fotografie požiaru, ktoré podľa vyjadrenia troch vojenských zdrojov zhromaždila loď z krajiny NATO operujúca v blízkosti, informuje TASR.



Podľa záberov z lode stúpal čierny dym a bolo vidno plamene. "Naša loď má problémy, držte si odstup," vydáva mužský hlas pokyny inému plavidlu cez vysielačku. "Vojnová loď na vašom kurze," hovorí. "Driftujem (plavím sa bez motora - pozn. TASR). Nie som pod velením," znejú ďalšie pokyny pre nákladnú loď Milla Moon plaviacu sa zo Sýrie pod vlajkou Toga. Posádka signalizovala aj vizuálnymi signálmi, že loď Kildin je neovládateľná.



Predstavitelia z krajiny NATO hovorili o prípade s agentúrou AP pod podmienkou anonymity. Nahratá komunikácia podľa nich odhaľuje fungovanie flotily špionážnych lodí, ktoré môže Moskva používať na sabotáže podmorských káblov a potrubí v rámci hybridnej vojny. Hoci loď Kildin mala vážne problémy, nereagovala na ponuku pomoci od plavidla NATO, uviedli.



Spojené kráľovstvo minulý mesiac sledovalo ruskú špionážnu loď Jantar. Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Jantar "bol prichytený, ako sa plaví nad kritickou podmorskou infraštruktúrou". Preto sa v jej blízkosti vynorila ponorka Kráľovského loďstva, "aby varovala, že tajne sledovala každý jej pohyb".



Požiar na Kildine trval asi štyri hodiny. Loď zhromažďovala spravodajské informácie o aktivitách NATO v Stredozemnom mori a naposledy sledovala námorné cvičenie Turecka. Nie je jasné, čo spôsobilo požiar. Teraz sa plaví pri sýrskom prístave Tartus, sprevádzaný fregatou a zásobovacím plavidlom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že nevedel o požiari na palube Kildinu. Nepovedal, čo loď v tom čase robila, ale odmietol, že to ukazuje zlú pripravenosť ruského námorníctva. "Hodnotenie stavu flotily na základe poruchy jednej konkrétnej lode alebo jednej konkrétnej poruchy nie je profesionálne," povedal Peskov.



Bývalý vedúci francúzskeho centra pre vyššie vojenské štúdiá viceadmirál Michel Olhagaray povedal, že požiar ukazuje na logistické ťažkosti Ruska pri udržiavaní námorných síl v Stredozemnom mori, ďaleko od jeho základní v Arktíde a Baltskom mori.



Moskva do Stredozemného mora nemôže posielať ani svoju Čiernomorskú flotilu, pretože počas ukrajinskej vojny Turecko neumožňuje vojnovým lodiam prechádzať cez Bosporský prieliv.