AP: Pri útoku na divadlo v Mariupole zahynulo takmer 600 ľudí

Mariupol 4. mája (TASR) - Takmer 600 ľudí zahynulo pri ruskom nálete na divadlo v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, ku ktorému došlo ešte 16. marca. Vyplýva to z výsledkov zisťovania agentúry AP, od ktorej správu TASR prevzala.



Tento počet je približne dvojnásobok počtu obetí, ktorý odhadla radnica v Mariupole v súvislosti s týmto doposiaľ najkrvavejším známym útokom na civilistov vo vojne na Ukrajine.



Reportéri AP čerpali z výpovedí 23 ľudí, ktorí nálet na divadlo prežili, ako aj z výpovedí záchranárov a osôb dôverne oboznámených s krytom v Doneckom Akademickom oblastnom činohernom divadle v Mariupole. Čerpali aj z dvoch súborov pôdorysov divadla, fotografií a videozáznamov nakrútených vo vnútri pred týmto dňom, počas neho a po ňom. Agentúra tieto informácie vrátane spätnej väzby od expertov na využila na vytvorenie 3D modelu divadla.



Svedkovia a preživší sa s novinármi virtuálne prešli po budove na pôdoryse a poukazovali na to, kde sa ľudia po jednotlivých miestnostiach ukrývali a ako husto boli jednotlivé priestory preplnené.



Šestnásti priami svedkovia, z ktorých väčšina bola v divadle, uviedli, že budova bola preplnená, pričom na každé tri metre štvorcové voľného priestoru v miestnostiach a na chodbách pripadala jedna osoba. Všetci uviedli, že pri poľnej kuchyni pred budovou sa nachádzalo viac než 100 ľudí, a že všetci zomreli, píše AP.



Väčšina svedkov uviedla, že v čase útoku sa v divadle nachádzalo zhruba 1000 ľudí. Odchýlku tvorila výpoveď jedného svedka, ktorý sa domnieval, že v budove bolo len niekoľko stoviek ľudí, a odhad ďalšieho svedka, podľa ktorého ich bolo zhruba 1300.



Nikto zo svedkov vrátane záchranárov nevidel vyviaznuť živých viac než 200 osôb, pričom väčšina z nich ich videla menej. Tieto počty sú v súlade s odhadmi počtov preživších zo strany predstaviteľov Mariupola (130) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) (150), uvádza AP. Preživší pritom unikli z hlavného východu alebo z vedľajšieho vchodu, pretože ostatné časti budovy boli zničené.



Metodológiu porovnania zhodných pôdorysov poschodí so svedeckými výpoveďami, ktorú použila AP, preskúmali dvaja experti na vojnové zločiny. Prišli k záveru, že vzhľadom na nemožnosť prístupu na miesto útoku je táto metodológia najspoľahlivejšia a rozhodujúca približuje AP.