Rusko by mohlo spustiť ofenzívu voči Ukrajine začiatkom budúceho roka

Na archívnej snímke americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Washington 4. decembra (TASR) - Americké tajné služby dospeli k záveru, že Rusko plánuje možnú vojenskú ofenzívu voči Ukrajine, ktorá by sa mohla spustiť už začiatkom roka 2022 a mohlo by sa do nej zapojiť až 175.000 vojakov. Oznámila to v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa administratívy USA.Podľa odhadov amerických tajných služieb sa už zhruba polovica z uvedeného počtu príslušníkov ruskej armády rozmiestnila na rôznych miestach v blízkosti ukrajinských hraníc. Plány pripravovanej invázie podľa nich počítajú s nasadením stovky práporových taktických skupín a tiež obrnených vozidiel a delostrelectva.Tajné služby USA tiež v rámci príprav na potenciálnu ruskú inváziu zaznamenali zvýšenú ruskú informačnú aktivitu zameranú voči Ukrajine a NATO, uviedol pre AP predstaviteľ americkej administratívy, ktorý si neželal byť menovaný.Kremeľ pritom vehementne odmieta podozrenia Kyjeva a Západu, že by plánoval vojenský útok voči Ukrajine, ktorá tvrdí, že v blízkosti jej hraníc sa zhromaždilo už vyše 94.000 ruských vojakov.Americký prezident Joe Biden v piatok avizoval, že Spojené štáty pripravujú bližšie nešpecifikované opatrenia zamerané na obranu Ukrajiny pred pred prípadnou ruskou agresiou. Moskva naopak obviňuje Kyjev z provokácií a zámerného stupňovania napätia.Kremeľ v piatok oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin a Biden budú o situácii okolo Ukrajiny rokovať v priebehu budúceho týždňa prostredníctvom videohovoru. Zároveň uviedol, že Putin bude od Bidena požadovať záväzné záruky, že sa Ukrajina v budúcnosti nestane súčasťou Severoatlantickej aliancie. Podľa Kyjeva by sa mal šéf Bieleho domu telefonicky spojiť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v piatok odhadol, že by k "rozsiahlej eskalácii" zo strany Ruska mohlo dôjsť koncom januára budúceho roka. Zdôraznil však, že ide len o pravdepodobný, a nie istý scenár s tým, že úlohou ukrajinskej vlády je takémuto vývoju zabrániť politickými a diplomatickými prostriedkami. Ukrajina však zároveň deklaruje odhodlanie brániť sa pred prípadným ruským útokom.