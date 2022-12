AP: Rusko chce získať ďalšie iránske drony a rakety, tvrdia zdroje

Washington 8. decembra (TASR) - Rusko sa bude snažiť získať od Iránu ďalšie bezpilotné lietadlá a rakety určené pre vojnu na Ukrajine. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené so záležitosťou.



Podľa nemenovaného predstaviteľa americkej Národnej tajnej služby narastajú obavy, že Rusko sa môže snažiť získať od Iránu ďalšie pokročilé konvenčné zbrane. Americká administratíva je podľa tohto zdroja obzvlášť znepokojená tým, že by Irán mohol Rusko zásobovať raketami zem-zem.



Nemenovaný diplomat OSN pre AP takisto uviedol, že Irán plánuje predať Rusku stovky rakiet a bezpilotných lietadiel, čo je podľa neho v rozpore s rezolúciou Bezpečnostnej rady (BR) OSN z roku 2015, ktorá nadväzovala na iránsku jadrovú dohodu.



Rusko ako signatár zmienenej dohody by tým rezolúciu porušilo. Kľúčovou otázkou tiež zostáva, čo Rusko dodá Iránu výmenou za drony a rakety, podotkol diplomat, ktorý si želal ostať v anonymite. Dodal, že dodávky zbraní ešte neboli odoslané, ale sú podľa neho objednané.



Obavy z dodania ďalších zbraní do Ruska prichádzajú po tom, čo Irán v lete predal Rusku stovky útočných bezpilotných lietadiel, pripomína AP.