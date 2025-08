Rwanda uzavrela dohodu s USA o prijatí 250 deportovaných migrantov

Kigali 5. augusta (TASR) - Rwanda prijme 250 deportovaných osôb zo Spojených štátov v rámci programu prezidenta Donalda Trumpa zameraného na deportácie migrantov z tretích krajín, uviedla v utorok rwandská vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



USA sa snažia uzavrieť viacero dohôd s africkými krajinami o prijatí deportovaných osôb, ktoré podľa Trumpa vstúpili do USA nelegálne. Hovorkyňa rwandskej vlády Yolande Makolová potvrdila dohodu, časový harmonogram deportácií však neuviedla, píše AP.



Spojené štáty už poslali 13 migrantov do dvoch ďalších afrických krajín - Južného Sudánu a Svazijska. Deportovali aj stovky Venezuelčanov či ďalších cudzincov z Kostariky, Salvádoru a Panamy.



Trumpova vláda označila ôsmich mužov deportovaných do Južného Sudánu a piatich do Svazijska za nebezpečných zločincov, ktorí boli v USA odsúdení za trestné činy. Obe krajiny odmietli poskytnúť podrobnosti o svojich dohodách s USA.



Východoafrická Rwanda s približne 15 miliónmi obyvateľov uzavrela v roku 2022 dohodu o prijímaní migrantov aj s Londýnom počas posudzovania žiadostí o azyl v Británii. Kritizovali to ľudskoprávne skupiny a ďalšie subjekty ako neetický a neuskutočniteľný dokument. Britský Najvyšší súd v roku 2023 rozhodol, že bola nezákonná a dohoda sa zrušila.



Rwanda v máji oznámila, že rokuje s USA o dohode o deportáciách.