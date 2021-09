Šéf OSN vyzval USA a Čínu, aby zabránili vypuknutiu studenej vojny

New York 20. septembra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres varoval pred vypuknutím novej studenej vojny medzi hlavnými svetovými veľmocami, Čínou a USA.



Zároveň vyzval na obnovu vzájomných vzťahov ešte skôr, ako sa problémy medzi týmito dvoma veľmi vplyvnými krajinami rozšíria aj do zvyšku sveta. Vyjadril sa tak v rozhovore, ktorý cez víkend poskytol tlačovej agentúre AP, ešte pred utorkovým začatím všeobecnej rozpravy 76. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Guterres uviedol, že dve hlavné ekonomiky sveta by mali spolupracovať v oblasti klímy a tvrdšie vyjednávať o obchode a technológiách, a to aj vzhľadom na pretrvávajúce politické rozpory v oblasti ľudských práv, ekonomiky, kybernetickej bezpečnosti a zvrchovanosti v Juhočínskom mori. „Žiaľ, dnes dochádza len ku konfrontácii," skonštatoval Guterres v sobotňajšom rozhovore pre AP.



Šéf OSN vyzval na obnovu funkčných vzťahov medzi týmito dvoma mocnosťami, čo je podľa neho „nevyhnutné pre riešenie otázky očkovania, zmeny klímy a mnohých ďalších globálnych výziev, ktoré nie je možné vyriešiť bez konštruktívnych vzťahov v rámci medzinárodnej spolupráce a hlavne medzi superveľmocami".



„Musíme za každú cenu zabrániť studenej vojne, ktorá by bola odlišná od tej predchádzajúcej a pravdepodobne nebezpečnejšia a ťažšie zvládnuteľná," povedal Guterres.



Zároveň uviedol, že zmluva USA a Británie, ktorá umožní Austrálii po prvý raz zostrojiť ponorky na atómový pohon tak, aby mohla fungovať nepozorovane v Ázii, „je len malým kúskom zložitejšej skladačky... úplne nefunkčného vzťahu medzi Čínou a USA".



V rozsiahlom rozhovore sa generálny tajomník OSN vyjadril aj k trom hlavným problémom, ktorými sa budú svetoví lídri tento týždeň zaoberať: k zhoršujúcej sa klimatickej kríze, stále zúriacej pandémii koronavírusu a neistej budúcnosti Afganistanu pod vedením nových lídrov z militantného hnutia Taliban, ktorí prevzali moc v krajine 15. augusta.



V súvislosti s úlohou OSN v súčasnom Afganistane je podľa Guterresa „ilúziou" domnievať sa, že svetová organizácia svojou angažovanosťou „bude zrazu schopná vytvoriť inkluzívnu vládu, zaručiť dodržiavanie ľudských práv či zaručiť to, že v Afganistane už nikdy nebudú existovať teroristi a že sa skoncuje s obchodovaním s drogami".



Ako podotkol, Spojené štáty a mnoho ďalších krajín mali v Afganistane tisíce vojakov a minuli bilióny dolárov a neboli schopní vyriešiť problémy tejto krajiny – a niektorí tvrdia, že ich ešte zhoršili.



Napriek tomu, že OSN má „obmedzenú kapacitu a obmedzený vplyv", podľa Guterresa zohráva organizácia kľúčovú úlohu v úsilí o poskytovanie humanitárnej pomoci Afgancom. OSN taktiež upozorňuje Taliban na dôležitosť inkluzívnej vlády, ktorá rešpektuje ľudské práva, najmä žien a dievčat.



Guterres tiež vyjadril ľútosť, že štáty nespolupracujú v boji proti globálnemu otepľovaniu a nezabezpečujú očkovanie obyvateľov v každej krajine.



„Neboli sme schopní dosiahnuť skutočný pokrok v súvislosti s účinnou koordináciou globálneho úsilia," povedal na margo uplynulého roka boja s pandémiou.



Takisto opätovne naliehavo vyzval 20 najväčších ekonomických mocností sveta (G20), ktoré na začiatku roka 2020 neprijali jednotné opatrenia proti ochoreniu COVID-19, aby vytvorili podmienky pre globálny plán očkovania. Takýto plán podľa neho musí spojiť krajiny vyrábajúce vakcíny s medzinárodnými finančnými inštitúciami a farmaceutickými spoločnosťami, aby zdvojnásobili výrobu a zaistili spravodlivú distribúciu.



„Myslím, že je to možné," povedal Guterres. „Závisí to od politickej vôle," dodal.