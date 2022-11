AP: Smrť šéfa bieloruskej diplomacie vyvolala konšpirácie

Minsk 29. novembra (TASR) — V Bielorusku sa v utorok konal štátny pohreb ministra zahraničných vecí Uladzimira Makeja, ktorý náhle zomrel v sobotu vo veku 64 rokov. Informovala o tom agentúra AP s tým, že bieloruské úrady stále nezverejnili príčinu Makejovej smrti. Nebolo totiž známe, že by trpel nejakým chronickým ochorením.



Na Makejovom pohrebe sa zúčastnil aj bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Prišiel s kyticou červených ruží, dotkol sa rakvy s telom, ale neurobil žiadne verejné vyhlásenie.



Niektoré médiá a pozorovatelia bez poskytnutia dôkazov tvrdia, že Makej mohol byť otrávený ruskými tajnými službami, ktoré veľmi pozorne monitorovali jeho snahy o zblíženie so Západom.



Deň pred svojou smrťou sa Makej v Minsku stretol s apoštolským nunciom arcibiskupom Antem Jozičom, čo niektorí analytici považovali práve za súčasť manévrovania Bieloruska s cieľom napraviť vzťahy so Západom, ktoré boli zmrazené po brutálnom potlačení protestov. Tie vypukli po tom, ako bol Lukašenko vyhlásený za víťaza volieb z augusta 2020, ktoré však opozícia a Západ považujú za zmanipulované.



V decembri mal Makej odcestovať do Poľska na summit Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



"Makej bol otvorený nadviazaniu dialógu so Západom, čím dával Lukašenkovi určitý priestor na manévrovanie a vyjednávanie s Kremľom," objasnil nezávislý politický analytik Arciom Šrajbman. Makej bol podľa neho považovaný za "hlavný prozápadný hlas v bieloruskej vláde", takže nie je prekvapujúce, že jeho smrť podnietila množstvo konšpiračných teórií.



Vzťahy Minska so Západom sa ešte viac vyhrotili po tom, čo Bielorusko vo februári na svojom území prijalo ruské jednotky, ktoré 24. februára vtrhli na Ukrajinu.



Makej sa minulý týždeň v Jerevane zúčastnil na stretnutí Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), šesťčlennej vojenskej aliancie združujúcej Rusko, Bielorusko, Arménsko, Kazachstan, Kirgizsko a Tadžikistan. V pondelok sa mal stretnúť so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.