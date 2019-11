Správu o historicky prvej ceste Poliaka do USA bez víz vysmiali

Varšava 15. novembra (TASR) - Poľská verejnoprávna televízia TVP informovala o "emotívnej" a "historickej" prvej návšteve poľského občana v Spojených štátoch bez víz, ale táto reportáž z utorka sa stala stredobodom skúmania a terčom posmechu, lebo diváci si všimli, že cestujúcim bol jeden z vlastných zamestnancov televízie.



Správa televízie TVP len zdôraznila, že štátne médiá sú za vlády poľskej pravicovej strany Právo a spravodlivosť (PiS) využívané ako hlásna trúba tejto strany, napísala v piatok tlačová agentúra AP.



V tomto prípade chcela TVP informovať, že Poliaci sú už zaradení do programu USA, v rámci ktorého môžu vstupovať na územie krajiny bez víz. Takýto režim cestovania platí od pondelka 11. novembra. U Poliakov je to mimoriadne populárny vývoj situácie a poľská vláda ho pokladá za jeden zo svojich vlastných úspechov.



Cestujúci Marcin Bakalarski absolvoval na varšavskom medzinárodnom letisku check-in a kontrolu a odletel do Los Angeles, kde ho privítal poľský profesionálny basketbalista Marcin Gortat, ktorý naposledy hral za klub Los Angeles Clippers.



"Bola to naozaj historická chvíľa plná emócií," povedal reportér TVP v utorok v živom vysielaní priamo na mieste v Los Angeles. "Po 11-hodinovom lete sa to stalo skutočnosťou. Prvý poľský občan v dejinách prekročil hranicu do Spojených štátov bez víz," dodal.



Svojím tvrdením jednoznačne prehliadol to množstvo Poliakov, ktorí cestovali do USA v predchádzajúcich obdobiach, často loďou, keď unikali pred ťažkým životom doma vo vlasti, uviedla AP.



Televízia odmietla falšovanie pravdy a označila tieto tvrdenia za pascu vytvorenú z "klamstiev". Vyhlásila, že len chcela divákom ukázať, ako sa letecky cestuje bez víz do USA.



Minulý týždeň čelil určitej kritike aj poľský prezident Andrzej Duda za to, ako oficiálne oznámil rozhodnutie Washingtonu, že Poľsko bude zaradené v programu bezvízového cestovania od pondelka 11. novembra, teda Dňa nezávislosti Poľska.



Prezident stál v stredu 6. novembra na tlačovej konferencii po boku s americkou veľvyslankyňou Georgette Mosbacherovou, keď oznamoval túto správu a termín. Poľskí odborníci na diplomaciu uviedli, že Duda porušil diplomatický protokol, ktorý predpisuje, aby sa hlavy štátov neobjavovali s veľvyslancami ako s porovnateľnými náprotivkami.