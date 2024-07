Prieskum: Väčšina demokratov chce, aby Biden stiahol svoju kandidatúru

Washington 17. júla (TASR) - Takmer dve tretiny amerických demokratov chcú, aby prezident USA Joe Biden stiahol svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta a umožnil tak Demokratickej strane nominovať iného kandidáta. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovalo americké Centrum pre výskum verejných otázok inštitútu NORC a agentúry Associated Press (AP).



Výsledky prieskumu podkopali Bidenove nedávne tvrdenia, že aj po nevydarenej televíznej debate s republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom má podporu demokratov, hoci stratil priazeň niektorých "veľkých mien".



Nový prieskum ukázal, že len približne traja z desiatich demokratov sú extrémne alebo veľmi presvedčení o tom, že Biden má mentálne schopnosti efektívne vykonávať funkciu prezidenta. Ide o pokles oproti februárovému prieskumu, v ktorom mu plnú dôveru vyjadrilo takmer 40 percent demokratov, pripomína AP.



Zistenia zvýrazňujú výzvy, ktoré zaznievajú v Demokratickej strane, aby úradujúci prezident odstúpil z boja o Biely dom. Biden (81) sa však naďalej snaží členov svojej strany presvedčiť, že je najlepším kandidátom na víťazstvo v súboji s Trumpom.



Prieskum uskutočnili od 11. do 15. mája na vzorke 1253 respondentov.



Demokrati chcú usporiadať virtuálne hlasovanie o nominácii svojho prezidentského kandidáta počas prvého augustového týždňa. Výbor zhromaždenia Demokratickej strany bude o pravidlách diskutovať v piatok a dokončí ich budúci týždeň, informovala agentúra AP na základe listu zaslaného členom Demokratickej strany.