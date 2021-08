Taliban neplánuje do konca augusta rozhodnúť o podobe budúcej vlády

Kábul 20. augusta (TASR) - Militantné hnutie Taliban neplánuje až do konca augusta akokoľvek rozhodnúť či vydať vyhlásenie o podobe budúcej vlády v krajine. Talibovia tak urobia až po tom, ako Spojené štáty ukončia sťahovanie svojich jednotiek z Afganistanu, čo plánujú urobiť do konca tohto mesiaca. S odvolaním sa na anonymného predstaviteľa afganskej vlády oboznámeného s priebehom rokovaní s islamistami o tom v piatok informovala agentúra AP.



Podľa zdroja z prostredia afganskej vlády vysokopostavený predstaviteľ Talibanu Anás Hakkání pri vzájomných rokovaniach vyhlásil, že talibovia majú s USA dohodu spočívajúcu v zrieknutí sa akýchkoľvek krokov až do chvíle, kým neuplynie 31. august. Zdroj však nespresnil, či sa tento pokyn na nečinnosť týka iba politických rozhodnutí. Ako uvádza AP, Hakkáního vyjadrenie vzbudzuje obavy ohľadom toho, čo Taliban plánuje po 31. auguste a či dodrží svoj sľub týkajúci sa vytvorenia inkluzívnej vlády s účasťou všetkých etnických skupín.



Podľa AP Taliban doteraz nepovedal nič o svojich plánoch nahradiť afganské národné obranné a bezpečnostné sily ani o tom, ako by mala vyzerať ich prípadná alternatíva.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.