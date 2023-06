AP: Terorista Theodore Kaczynski spáchal vo väzení samovraždu

Washington 12. júna (TASR) — Terorista Theodore "Ted" Kaczynski, prezývaný Unabomber, zomrel vo federálnom väzení v americkom štáte Severná Karolína na následky samovraždy. Pre agentúru AP to v nedeľu uviedli štyri zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Kaczynského, ktorý mal 81 rokov a trpel rakovinou v poslednom štádiu, našli v sobotu okolo 0.30 h v jeho cele bez známok života. Privolaní záchranári pred prevozom do nemocnice vykonali kardiopulmonálnu resuscitáciu a snažili sa ho oživiť. V nemocnici ho však vyhlásili za mŕtveho.



V rokoch 1978 - 1995 poslal Kaczynski 16 balíkových bômb rôznym ľuďom v Spojených štátoch, ktoré troch z nich zabili a 23 spôsobili zranenia.



Kaczynského zatkli 3. apríla 1996 v štáte Montana. Odsúdili ho na osem doživotí bez možnosti podmienečného prepustenia. V rokoch 1998 - 2021 bol umiestnený vo väznici s maximálnym stupňom stráženia ADX Florence v štáte Colorado; potom bol prevezený do Severnej Karolíny.