AP: Trump povedal Netanjahuovi, nech nečaká, že na Irán znova zaútočia

Dubaj 24. júna (TASR) - Po nedeľňajšom útoku Spojených štátov na tri kľúčové jadrové zariadenia v Iráne povedal americký prezident Donald Trump izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi, aby neočakával ďalšie americké útoky proti Iránu. Agentúre AP to povedal v utorok nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu, píše TASR.



Trump vraj Netanjahuovi povedal, že je čas zastaviť vojnu a vrátiť sa k diplomacii. Predstaviteľ Bieleho domu dodal, že Netanjahu vyjadril pochopenie pre Trumpov postoj.



Boje medzi Izraelom a Iránom vypukli 13. júna - dva dni pred tým, ako mali Teherán a Washington uskutočniť nové kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe. Obe strany sa dostali do ostrého rozporu v otázke obohacovania uránu v Iráne - Teherán tento proces považuje za svoje „právo, o ktorom nemožno vyjednávať“, ale pre Washington je to „červená čiara“.



Americký prezident Donald Trump v noci na utorok oznámil, že Irán a Izrael sa dohodli na „úplnom a totálnom“ prímerí, ktoré má ukončiť ich 12 dní trvajúci vojnový konflikt.



Obe strany však prímerie porušili, čo Trumpa nahnevalo - obzvlášť kritický bol voči Izraelu. Následne však americký prezident v utorok popoludní (SELČ) deklaroval, že prímerie je v platnosti.



Ozbrojený konflikt by sa tak mohol skončiť necelé dva týždne po tom, čo Izrael prvýkrát spustil preventívny útok proti Iránu, pričom argumentoval, že tamojší režim je nebezpečne blízko k získaniu jadrovej zbrane.