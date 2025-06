AP: Trump si postojom k iránsko-izraelskému konfliktu štve spojencov

Washington 18. júna (TASR) - Postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa ku konfliktu medzi Izraelom a Iránom podľa agentúry AP spôsobuje nezhody medzi predstaviteľmi americkej konzervatívnej scény, ktorí nesúhlasia s účasťou USA v ďalšej vojne na Blízkom východe. Skepticizmus ohľadom väčšej roly Spojených štátov pri podpore izraelských útokov vyjadrilo viacero Trumpových spojencov ako napríklad moderátor Tucker Carlson, kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, aktivista Charlie Kirk alebo Trumpov bývalý stratég Steve Bannon, informuje TASR.



Trump vo svojej predvolebnej kampani opakovane sľuboval, že ukončí vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy. Tvrdil tiež, že USA sa nezapoja do nových a drahých vojenských konfliktov. Podľa zdrojov viacerých médií však aktuálne zvažuje, že nasadí americké letectvo na pomoc pri izraelských útokoch na Irán.



„Toto je jedna z najstarších civilizácií na svete, dobre? S 92 miliónmi ľudí. To nie je niečo, s čím sa môžete zahrávať. Musíte si to premyslieť. A americký ľud musí byť na palube. Nemôžete im to len tak oznámiť,“ povedal Bannon novinárom na podujatí. Zdôraznil však, že Trumpovi konzervatívni sympatizanti nakoniec prezidentove rozhodnutie podporia.



Kirk na sociálnej sieti X upozornil, že „žiadna otázka v súčasnosti nerozdeľuje pravicu toľko ako zahraničná politika“. Napísal, že je „veľmi znepokojený“ z toho, že rozkol na pravicovej scéne by mohol narušiť súčasnú dynamiku a Trumpove úspešné funkčné obdobie.



Trumpov postoj kritizoval v Bannonovej talkshow aj Carlson. „Nepresvedčíte ma, že iránsky ľud je môj nepriateľ. Som slobodný človek. Nebudete mi hovoriť, koho mám nenávidieť,“ povedal. Trump následne na svojej sociálnej sieti Truth napísal, aby niekto Carlsonovi vysvetlil, že Irán nemôže získať jadrovú zbraň.



Bývalého moderátora televízie Fox News sa verejne zastala Greeneová, ktorá je podľa AP jednou z najvýraznejších postáv Trumpovho hnutia MAGA (Make America Great Again - Urobme Ameriku znova veľkou). „(Carlson) bezvýhradne verí tomu istému, čomu verím aj ja,“ napísala na X. „Zahraničné vojny/intervencie/zmeny režimov stavajú Ameriku na posledné miesto, zabíjajú nevinných ľudí, privádzajú nás na mizinu a nakoniec povedú k nášmu zničeniu,“ vysvetlila.



Trump však rozpory medzi svojimi podporovateľmi v stredu zľahčoval. „Moji priaznivci ma dnes milujú viac a ja ich milujem viac ako v čase volieb, keď sme presvedčivo zvíťazili,“ povedal Trump.