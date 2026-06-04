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AP: Trumpova vláda zamestnala muža odsúdeného za útok na Kapitol
Útok na Kapitol sa odohral po prejave končiaceho prezidenta Trumpa k desaťtisícom jeho priaznivcov v blízkosti Bieleho domu, v ktorom tvrdil, že prezidentské voľby v novembri 2020 boli zmanipulované.
Autor TASR
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Washington 4. júna (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zamestnala muža, ktorého odsúdili za účasť na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. V tom čase 19-ročný Elias Irizarry bude pôsobiť na ministerstve obrany USA (Pentagón). Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Irizarry bol v roku 2023 odsúdený na dva týždne väzenia na základe obvinenia z priestupku v podobe neoprávneného vniknutia v súvislosti s útokom na Kapitol, na ktorom sa zúčastnil ešte ako študent. Na súde vyjadril ľútosť a ospravedlnil sa za svoje činy, sudkyňa ho však kritizovala za to, že nezabránil násiliu, hoci mal takú možnosť. Medzitým úspešne ukončil štúdium na vojenskej akadémii v Južnej Karolíne.
Denník The Washington Post, ktorý o Irizarryho novej práci informoval tento týždeň ako prvý, zverejnil fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako v deň nepokojov drží v ruke predmet pripomínajúci kovovú tyč a na hlave má červenú čiapku s nápisom MAGA, pričom sa pozerá ponad múr pred budovou Kapitolu.
Hovorca Pentagónu v reakcii na zverejnenie článku uviedol, že Irizarry je „kvalifikovaný, vlastenecký mladý odborník“. Zo záznamov Pentagónu, ktoré mala AP k dispozícii, vyplýva, že bol pridelený do úradu námestníka ministra obrany pre politiku, ktorého úlohou je poskytovať šéfovi rezortu poradenstvo v oblasti národnej bezpečnosti a podporu v otázkach vojenskej stratégie a plánovania. Podľa WP je jeho pôsobenie v tíme pre boj proti terorizmu.
Irizarry nie je jediným odsúdeným účastníkom útoku na Kapitol, ktorý si našiel zamestnanie v Trumpovej administratíve. Minulý rok bol na ministerstvo spravodlivosti prijatý bývalý agent FBI Jared Wise, ktorého obvinili z účasti na nepokojoch. Na ministerstve až do apríla tohto roku pôsobil ako poradca právnika zodpovedného za udeľovanie milostí.
Útok na Kapitol sa odohral po prejave končiaceho prezidenta Trumpa k desaťtisícom jeho priaznivcov v blízkosti Bieleho domu, v ktorom tvrdil, že prezidentské voľby v novembri 2020 boli zmanipulované a ich právoplatným víťazom je on. Obe komory Kongresu sa v ten deň zišli, aby oficiálne potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena. Počas udalosti alebo bezprostredne po nej zahynulo päť ľudí.
Trump hneď po svojom návrate do prezidentského úradu v januári 2025 omilostil všetkých takmer 1600 odsúdených v kauze a nariadil ich okamžité prepustenie.
Irizarry bol v roku 2023 odsúdený na dva týždne väzenia na základe obvinenia z priestupku v podobe neoprávneného vniknutia v súvislosti s útokom na Kapitol, na ktorom sa zúčastnil ešte ako študent. Na súde vyjadril ľútosť a ospravedlnil sa za svoje činy, sudkyňa ho však kritizovala za to, že nezabránil násiliu, hoci mal takú možnosť. Medzitým úspešne ukončil štúdium na vojenskej akadémii v Južnej Karolíne.
Denník The Washington Post, ktorý o Irizarryho novej práci informoval tento týždeň ako prvý, zverejnil fotografiu, ktorá ho zachytáva, ako v deň nepokojov drží v ruke predmet pripomínajúci kovovú tyč a na hlave má červenú čiapku s nápisom MAGA, pričom sa pozerá ponad múr pred budovou Kapitolu.
Hovorca Pentagónu v reakcii na zverejnenie článku uviedol, že Irizarry je „kvalifikovaný, vlastenecký mladý odborník“. Zo záznamov Pentagónu, ktoré mala AP k dispozícii, vyplýva, že bol pridelený do úradu námestníka ministra obrany pre politiku, ktorého úlohou je poskytovať šéfovi rezortu poradenstvo v oblasti národnej bezpečnosti a podporu v otázkach vojenskej stratégie a plánovania. Podľa WP je jeho pôsobenie v tíme pre boj proti terorizmu.
Irizarry nie je jediným odsúdeným účastníkom útoku na Kapitol, ktorý si našiel zamestnanie v Trumpovej administratíve. Minulý rok bol na ministerstvo spravodlivosti prijatý bývalý agent FBI Jared Wise, ktorého obvinili z účasti na nepokojoch. Na ministerstve až do apríla tohto roku pôsobil ako poradca právnika zodpovedného za udeľovanie milostí.
Útok na Kapitol sa odohral po prejave končiaceho prezidenta Trumpa k desaťtisícom jeho priaznivcov v blízkosti Bieleho domu, v ktorom tvrdil, že prezidentské voľby v novembri 2020 boli zmanipulované a ich právoplatným víťazom je on. Obe komory Kongresu sa v ten deň zišli, aby oficiálne potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena. Počas udalosti alebo bezprostredne po nej zahynulo päť ľudí.
Trump hneď po svojom návrate do prezidentského úradu v januári 2025 omilostil všetkých takmer 1600 odsúdených v kauze a nariadil ich okamžité prepustenie.