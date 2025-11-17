< sekcia Zahraničie
AP: Úmrtia Palestínčanov vo väzniciach v Izraeli vzrástli
Organizácia Lekári bez hraníc - Izrael tvrdí, že od začiatku vojny v októbri 2023 zomrelo v izraelských zariadeniach 98 Palestínčanov, z toho 27 v roku 2023, 50 v roku 2024 a 21 v tomto roku.
Autor TASR
Tel Aviv 17. novembra (TASR) - Počet Palestínčanov, ktorí od začiatku vojny v Pásme Gazy zomreli v izraelskom zajatí, stúpol na takmer 100. Vyplýva to zo správy organizácie Lekári za ľudské práva - Izrael zverejnenej v pondelok. Mnoho z nich zomreli pre systematické násilie a odmietnutie zdravotnej starostlivosti vo väzeniach a záchytných centrách. Skutočný počet obetí však podľa nej môže byť výrazne vyšší, Izrael však odmieta poskytnúť informácie o stovkách Palestínčanov, ktorých počas vojny zadržal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Alarmujúca rýchlosť, akou ľudia umierajú vo väzbe v Izraeli, odhaľuje systém, ktorý stratil všetky morálne aj profesionálne zábrany,“ povedal riaditeľ organizácie Naji Abbas.
Obraz, ktorý vyplýva zo správy spomínanej organizácie, je v súlade so zisteniami agentúry AP, ktorá vypočula viac ako tucet ľudí o zneužívaní vo väzniciach, zanedbávaní zdravotnej starostlivosti a úmrtiach, analyzovala dostupné údaje a preskúmala správy o pitvách. Hovorila s bývalým väzenským strážcom a bývalou zdravotnou sestrou z väznice, izraelským lekárom, ktorý ošetroval podvyživených väznených Palestínčanov, bývalých zajatcov a ich príbuzných, právnikov, ktorí ich zastupujú a ľudskoprávne organizácie.
Organizácia Lekári bez hraníc - Izrael tvrdí, že od začiatku vojny v októbri 2023 zomrelo v izraelských zariadeniach 98 Palestínčanov, z toho 27 v roku 2023, 50 v roku 2024 a 21 v tomto roku. V priebehu desať rokov pred začiatkom vojny zomrelo v izraelskej väzbe menej ako 30 Palestínčanov, uviedla. Od začiatku vojny sa počet osôb v izraelskej väzbe viac ako zdvojnásobil na 11.000. V zajatí sú najmä Palestínčania z Pásma Gazy a okupovaného Západného brehu Jordánu.
Bývalý strážca vo vojenskej väznici, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že väznených Palestínčanov bežne spútavali reťazami, kopali, bili obuškami. Toto zariadenie podľa neho prezývali cintorínom, pretože tam umieralo veľa zajatcov.
Niekdajšia zdravotná sestra taktiež pod podmienkou zachovania anonymity povedala, že reťaze, ktorými izraelskí strážcovia spútavali väznených Palestínčanov, im spôsobili také závažné rany, že niektorým preto museli amputovať končatiny.
Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir uviedol, že zhoršil väzenské podmienky na zákonné minimum. Pod tlakom ľudskoprávnych organizácií sa podmienky mierne zlepšili, tvrdí AP. Izraelská väzenská služba tvrdí, že koná v súlade so zákonom a odmietla komentovať úmrtia. Armáda uviedla, že vie o úmrtiach niektorých väznených Palestínčanov a tvrdenia o nevhodných podmienkach posudzuje.
„Alarmujúca rýchlosť, akou ľudia umierajú vo väzbe v Izraeli, odhaľuje systém, ktorý stratil všetky morálne aj profesionálne zábrany,“ povedal riaditeľ organizácie Naji Abbas.
Obraz, ktorý vyplýva zo správy spomínanej organizácie, je v súlade so zisteniami agentúry AP, ktorá vypočula viac ako tucet ľudí o zneužívaní vo väzniciach, zanedbávaní zdravotnej starostlivosti a úmrtiach, analyzovala dostupné údaje a preskúmala správy o pitvách. Hovorila s bývalým väzenským strážcom a bývalou zdravotnou sestrou z väznice, izraelským lekárom, ktorý ošetroval podvyživených väznených Palestínčanov, bývalých zajatcov a ich príbuzných, právnikov, ktorí ich zastupujú a ľudskoprávne organizácie.
Organizácia Lekári bez hraníc - Izrael tvrdí, že od začiatku vojny v októbri 2023 zomrelo v izraelských zariadeniach 98 Palestínčanov, z toho 27 v roku 2023, 50 v roku 2024 a 21 v tomto roku. V priebehu desať rokov pred začiatkom vojny zomrelo v izraelskej väzbe menej ako 30 Palestínčanov, uviedla. Od začiatku vojny sa počet osôb v izraelskej väzbe viac ako zdvojnásobil na 11.000. V zajatí sú najmä Palestínčania z Pásma Gazy a okupovaného Západného brehu Jordánu.
Bývalý strážca vo vojenskej väznici, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že väznených Palestínčanov bežne spútavali reťazami, kopali, bili obuškami. Toto zariadenie podľa neho prezývali cintorínom, pretože tam umieralo veľa zajatcov.
Niekdajšia zdravotná sestra taktiež pod podmienkou zachovania anonymity povedala, že reťaze, ktorými izraelskí strážcovia spútavali väznených Palestínčanov, im spôsobili také závažné rany, že niektorým preto museli amputovať končatiny.
Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir uviedol, že zhoršil väzenské podmienky na zákonné minimum. Pod tlakom ľudskoprávnych organizácií sa podmienky mierne zlepšili, tvrdí AP. Izraelská väzenská služba tvrdí, že koná v súlade so zákonom a odmietla komentovať úmrtia. Armáda uviedla, že vie o úmrtiach niektorých väznených Palestínčanov a tvrdenia o nevhodných podmienkach posudzuje.