Demokratické primárky na starostu New Yorku tesne vyhral Eric Adams

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 7. júla (TASR) - Bývalý policajt Eric Adams vyhral v noci na stredu primárky americkej Demokratickej strany na starostu mesta New York. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej je Adams favoritom novembrových volieb newyorského starostu.Súčasný starosta mestskej časti Brooklyn, 60-ročný umiernený demokrat Eric Adams vyhlásil víťazstvo, keď mal podľa údajov miestnej volebnej náskok jedného percenta nad svojou rivalkou Kathryn Garciovou.Adams získal podľa newyorskej volebnej rady 403.000, teda 50,5 percenta hlasov, pričom 51-ročná Garciová získala 395.000, teda 49,5 percenta hlasov.Sčítanie hlasov ešte nebolo ukončené a oficiálne konečné výsledky sa očakávajú až v polovici júla.Ako pripomína AP, newyorská volebná rada už v minulosti spravia viacero chýb, naposledy minulý týždeň v utorok, keď zverejnila výsledky, do ktorých omylom zarátala aj 135 tisíc testovacích, teda neplatných hlasov.Agentúra AP, ako aj americký denník The New York Times a televízia CNN vyhlásili Adams za víťaza, viacero menších médií však ešte nie, keďže rozdiel medzi oboma kandidátmi je pomerne tesný. Garciová navyše doteraz nepriznala porážku.uviedol Adams vo vyhlásení.V novembrových voľbách na starostu kandiduje aj víťaz primárok za Republikánsku stranu Curtis Sliwa. New York je však považovaný za baštu demokratov a predpokladá sa, že demokratický kandidát takmer určite vyhrá.