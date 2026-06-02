AP: USA obmedzia počet ambasád v Afrike, ktoré vydávajú cudzincom víza
Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA plánuje výrazne znížiť počet amerických veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré môžu vydávať víza cudzincom usilujúcim sa o vstup do Spojených štátov. Upozornila na to agentúra AP s odvolaním sa na troch úradníkov a na internú správu, ku ktorej mala prístup, píše TASR.
Počet takmer 50 amerických veľvyslanectiev a konzulátov v Afrike, ktoré vybavujú žiadosti o víza, by sa tak v najbližších týždňoch mal znížiť na 20. Smernicu údajne schválil minulý týždeň šéf americkej diplomacie Marco Rubio.
Presný termín tejto zmeny zatiaľ stanovaný nie je. Podľa úradníkov, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, by sa tak malo stať v júni.
Nové pravidlá znamenajú, že občania krajiny, v ktorej sa víza po novom udeľovať nebudú, budú musieť cestovať do jednej z 20 schválených lokalít, čo môže predstavovať značné cestovné ťažkosti a náklady.
Konzulárne oddelenia v týchto krajinách síce zostanú otvorené, ale budú ponúkať obmedzené služby. Naďalej budú môcť pomáhať americkým občanom s obnovením pasov a núdzovými konzulárnymi žiadosťami, ako aj so špeciálnymi prípadmi národného záujmu a žiadosťami o diplomatické víza.
AP uvádza, že tento krok je súčasťou snahy administratívy prezidenta Donalda Trumpa obmedziť vydávanie imigračných aj neimigračných víz a zabrániť prekračovaniu stanovených lehôt. Agentúra zdôrazňuje, že Washington tiež zredukoval počet zamestnancov na svojich veľvyslanectvách a konzulátoch po celom svete.
