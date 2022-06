AP: USA poskytnú Ukrajine ďalšiu pomoc v hodnote 450 miliónov dolárov

Washington 23. júna (TASR) - Spojené štáty poskytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 450 miliónov dolárov (428 miliónov eur). Súčasťou poskytnutého vybavenia budú aj raketové systémy stredného doletu. Informovala o tom agentúra AP, ktorej to potvrdil nemenovaný zdroj z Washingtonu.



V najnovšom balíku obrannej pomoci budú ďalšie salvové raketomety HIMARS. Prvé štyri batérie, ktoré USA poslali Kyjevu, sú už na Ukrajine. Túto informáciu vo štvrtok potvrdil ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Súčasťou novej dodávky zbraní bude okrem raketometov aj munícia a ďalšie zásoby.



AP pripomenula, že nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu prichádza len týždeň po tom, ako USA oznámili, že Ukrajine pošlú vojenskú pomoc vo výške jednej miliardy dolárov. Spojené štáty a ich spojenci sa rozhodli Ukrajine dodávať systémy s dlhším dostrelom, pretože predpokladajú, že to umožní ukrajinským silám lepšie sa brániť proti ruským agresorom, uviedli nemenovaní americkí predstavitelia pod podmienkou zachovania anonymity. Nový balík vojenskej pomoci by mal Washington oficiálne oznámiť už čoskoro.