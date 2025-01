AP: USA sa chystá poslať stovky ďalších vojakov k hranici s Mexikom

Washington 22. januára (TASR) - Americké ministerstvo obrany sa v najbližších dňoch chystá poslať 1000 až 1500 vojakov v aktívnej službe k južnej hranici s Mexikom. V súčasnosti tam pôsobia tisícky príslušníkov armády a Národnej gardy. Posily majú podľa zdrojov agentúry AP pomôcť zabezpečiť hranicu pred nelegálnymi migrantmi, ako to avizoval nový prezident Donald Trump, píše TASR.



Dočasný minister obrany Robert Salesses by mal príkaz na nasadenie posíl na hranici podpísať ešte v stredu. Zatiaľ nie je jasné, ktoré konkrétne jednotky budú k hranici vyslané. Ich celkový počet sa podľa AP tiež môže ešte zmeniť. Zároveň podľa AP zostáva otázne, či budú napokon plniť úlohy v oblasti vymáhania zákona. Tým by totiž získali nové poslanie, aké v modernej histórii USA ešte nemali.



Nemenovaný predstaviteľ, na ktorého sa odvolala stanica Fox News, povedal, že približne 1500 vojakov do konca januára dorazí na rôzne miesta pozdĺž južnej hranice. Podľa neho budú plniť rovnaké úlohy ako vojaci, ktorí tam už sú. Majú zabezpečovať letecký prieskum, výcvik, údržbu vozidiel, monitoring či úlohy súvisiace s logistikou.



Viac než 5000 vojakov k hranici s Mexikom poslal Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia. Jednotky tam potom nasadil aj jeho nástupca Joe Biden.



Staronový americký prezident po inaugurácii 20. januára podpísal výkonné opatrenie, ktoré nariaďuje Pentagónu nasadiť potrebný počet vojakov na získanie "úplnej operačnej kontroly južnej hranice Spojených štátov".



Ministri obrany a vnútornej bezpečnosti majú podľa príkazu takisto do 90 dní zhodnotiť, či sú potrebné ďalšie kroky vrátane využitia zákona o povstaní z roku 1807. Tento zákon umožňuje prezidentovi USA nasadiť armádu na potlačenie domáceho povstania. Naposledy bol využitý v roku 1992 ako výnimka z iného zákona z roku 1878, ktorý inak zakazuje použitie vojenských síl na vymáhanie zákona v USA, doplnila agentúra Reuters.



Trump vo svojom inauguračnom prejave prisľúbil, že ako jeden zo svojich prvých krokov vyhlási stav núdze na hranici s Mexikom. "Všetky nelegálne vstupy budú okamžite zastavené a začneme s procesom návratu miliónov a miliónov kriminálnikov z cudziny tam, odkiaľ prišli," uviedol.



Počet migrantov, ktorí prišli cez južnú hranicu do USA, sa nedávno znížil. Podľa nemenovaného predstaviteľa túto hranicu denne prekračuje nelegálne 1100 až 1300 ľudí.