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USA sa chystajú na hromadné zrušenie víz, informuje AP
Má sa týkať až 200.000 ľudí.
Autor TASR
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Washington 25. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa chystá zrušiť obchodné a turistické víza až 200.000 cudzincom, ktorí požiadali o azyl v Spojených štátoch alebo oň v súčasnosti žiadajú. V prípade, že sa tak stane, by išlo podľa agentúry AP o najväčšie jednorazové hromadné zrušenie víz v histórii USA a pravdepodobne by došlo aj k právnym výzvam, píše TASR.
Ak nedôjde k námietkam alebo revízii, očakáva sa, že ministerstvo zahraničných vecí v najbližších týždňoch oznámi zrušenie takzvaných víz B1 a B2 vydaných v rokoch 2016 - 2026, ktorých držitelia požiadali o azyl alebo oň teraz žiadajú. Vyplýva to z dokumentov rezortu diplomacie, ktoré získala AP. Toto opatrenie sa prijme v spolupráci s ministerstvom vnútornej bezpečnosti (DHS).
„Spolupracujeme s DHS s cieľom identifikovať a zrušiť neimigračné víza cudzincov, ktorí pricestovali do Spojených štátov pod zámienkou krátkodobého pobytu, ale následne požiadali o azyl, aby tu mohli zostať natrvalo,“ hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.
Hovorca sa odmietol vyjadriť k počtu víz, ktoré možno zrušia, a povedal, že keďže proces prebieha, počet sa neustále mení a bude sa uskutočňovať postupne.
Dvaja americkí predstavitelia hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity pre AP uviedli, že zrušenie víz nebude nevyhnutne znamenať okamžitú deportáciu daných osôb. Väčšina z tých, ktorých proces o udelenie azylu prebieha, bude preklasifikovaná, no stratila by svoj status cestujúcich na pracovné alebo turistické účely.
Od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu jeho administratíva sprísnila obmedzenia pre žiadateľov o víza, od ktorých napríklad požadujú viac informácií týkajúcich sa ich sociálnych sietí, vyžadujú zloženie vysokých finančných záruk na vybavenie víz, alebo úplne zakázali vydávanie víz občanom určitých krajín.
Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau v pondelok na sociálnych sieťach kritizoval ľudí, ktorí sa podľa neho snažia využiť turistické a obchodné víza na vstup do USA a následne žiadajú o azyl.
„Ľudia v USA a po celom svete majú dosť falošných žiadostí o azyl,“ napísal na sieti X. Azyl by podľa jeho slov nemal byť spôsobom na obchádzanie imigračného zákona.
B1 víza sa vo všeobecnosti vydávajú na služobné cesty a víza B2 pre turizmus, rodinné návštevy a zdravotnú starostlivosť. Súčasní žiadatelia o víza B1 a B2 musia potvrdiť, že nebudú v USA žiadať o azyl a musia tiež preukázať, že majú v úmysle sa vrátiť do svojich domovských krajín.
Americký rezort diplomacie v uplynulých 18 mesiacoch zrušil približne 175.000 víz, napríklad pre ľudí, ktorí spáchali zločin.
Trump sa taktiež pokúša obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a tento mesiac podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa.
Ak nedôjde k námietkam alebo revízii, očakáva sa, že ministerstvo zahraničných vecí v najbližších týždňoch oznámi zrušenie takzvaných víz B1 a B2 vydaných v rokoch 2016 - 2026, ktorých držitelia požiadali o azyl alebo oň teraz žiadajú. Vyplýva to z dokumentov rezortu diplomacie, ktoré získala AP. Toto opatrenie sa prijme v spolupráci s ministerstvom vnútornej bezpečnosti (DHS).
„Spolupracujeme s DHS s cieľom identifikovať a zrušiť neimigračné víza cudzincov, ktorí pricestovali do Spojených štátov pod zámienkou krátkodobého pobytu, ale následne požiadali o azyl, aby tu mohli zostať natrvalo,“ hovorca ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott.
Hovorca sa odmietol vyjadriť k počtu víz, ktoré možno zrušia, a povedal, že keďže proces prebieha, počet sa neustále mení a bude sa uskutočňovať postupne.
Dvaja americkí predstavitelia hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity pre AP uviedli, že zrušenie víz nebude nevyhnutne znamenať okamžitú deportáciu daných osôb. Väčšina z tých, ktorých proces o udelenie azylu prebieha, bude preklasifikovaná, no stratila by svoj status cestujúcich na pracovné alebo turistické účely.
Od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu jeho administratíva sprísnila obmedzenia pre žiadateľov o víza, od ktorých napríklad požadujú viac informácií týkajúcich sa ich sociálnych sietí, vyžadujú zloženie vysokých finančných záruk na vybavenie víz, alebo úplne zakázali vydávanie víz občanom určitých krajín.
Námestník amerického ministra zahraničných vecí Christopher Landau v pondelok na sociálnych sieťach kritizoval ľudí, ktorí sa podľa neho snažia využiť turistické a obchodné víza na vstup do USA a následne žiadajú o azyl.
„Ľudia v USA a po celom svete majú dosť falošných žiadostí o azyl,“ napísal na sieti X. Azyl by podľa jeho slov nemal byť spôsobom na obchádzanie imigračného zákona.
B1 víza sa vo všeobecnosti vydávajú na služobné cesty a víza B2 pre turizmus, rodinné návštevy a zdravotnú starostlivosť. Súčasní žiadatelia o víza B1 a B2 musia potvrdiť, že nebudú v USA žiadať o azyl a musia tiež preukázať, že majú v úmysle sa vrátiť do svojich domovských krajín.
Americký rezort diplomacie v uplynulých 18 mesiacoch zrušil približne 175.000 víz, napríklad pre ľudí, ktorí spáchali zločin.
Trump sa taktiež pokúša obmedziť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA a tento mesiac podpísal nariadenie zamerané na ľudí, ktorí podľa neho prichádzajú do krajiny pod zámienkou turizmu, pričom ich skutočným cieľom je porodiť dieťa.