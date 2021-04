AP: USA sa podelia so svetom o svoje dávky vakcíny od AstraZenecy

Washington 26. apríla (TASR) - Spojené štáty sa so svetom podelia o svoje zásoby vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca hneď, ako očkovaciu látku schváli americký federálny úrad pre bezpečnosť liečiv. V pondelok to exkluzívne pre tlačovú agentúru AP uviedol Biely dom. Očakáva sa, že v nasledujúcich mesiacoch, v máji a júni, bude na vývoz vyčlenených 60 miliónov dávok.



Pôjde o pokračovanie politiky prezidenta Joea Bidena a jeho administratívy, ktorá minulý mesiac rozhodla o zaslanie približne štyroch miliónov dávok vakcíny do Mexika a Kanady. Vakcína od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca sa vo veľkej miere používa po celom svete, ale americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) ju ešte v USA nepovolil, pripomína AP.



Biely dom podľa AP získal istotu, že v krajine je dostatok zásob troch schválených a podávaných vakcín. Cez víkend sa totiž v USA obnovilo očkovanie jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson.



"USA preto nebudú AstraZenecu potrebovať niekoľko najbližších mesiacov," povedal koordinátor Bieleho domu pre COVID-19 Jeff Zients a dodal, že USA pošlú dávky AstraZenecy iným krajinám. Ešte sa však definitívne nerozhodlo, kam ich dodajú, doplnil Zients.