AP: USA urýchlia dodávku tankov na Ukrajinu, dodajú však starší model

Washington 21. marca (TASR) — Americké ministerstvo obrany urýchli dodávku tankov Abrams na Ukrajinu. Pošle tam modernizovaný starší model, ktorý môže byť pripravený rýchlejšie. Tieto výkonné tanky vážiace 70 ton sa tak môžu na bojisko dostať do ôsmich až desiatich mesiacov. Agentúre AP to v utorok povedali nemenovaní predstavitelia USA.



Podľa pôvodného plánu mali USA poslať Ukrajine 31 tankov novšieho typu M1A2 Abrams, no ich výroba a dodanie by mohli trvať jeden až dva roky. Padlo preto rozhodnutie poslať staršiu verziu M1A1, ktoré je možné vyčleniť zo zásob americkej armády a pre ukrajinských vojakov bude ľahšie naučiť sa ich obsluhovať a robiť ich údržbu.



Očakáva sa, že predstavitelia ministerstva obrany USA oznámia túto zmenu oficiálne v najbližšom čase.



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena oznámila dodanie tankov Ukrajine v januári. Dovtedy to niekoľko mesiacov odmietala s argumentom, že ich údržba a opravy sú príliš komplikované a náročné. Následne Nemecko súhlasilo s tým, že pošle Ukrajine svoje tanky Leopard 2 a umožní Poľsku aj ďalším spojencom urobiť to isté.



Nie je známe, kedy začnú USA s výcvikom ukrajinských vojakov pre obsluhu a údržbu tankov Abrams.