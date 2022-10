AP: Útok na dom Pelosiovcov bol cielený, manžela napadli kladivom

Washington 28. októbra (TASR) - Podozrivý, ktorý v piatok nadránom násilne napadol Paula Pelosiho, manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, sa zameriaval konkrétne na ich dom v kalifornskom meste San Francisco. Útočník sa vlámal do domu, zaútočil na Pelosiho kladivom a surovo ho zbil. Manželka nebola v čase zločinu doma.



Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na zdroje oboznámené s vyšetrovaním prípadu. Podľa jedného zdroja útočník po vniknutí do domu kričal "Kde je Nancy?" a následne napadol jej manžela.



Pelosi (82) utrpel zranenia na hlave a tele, spôsobené tupou silou, uviedli dvaja ľudia pre AP pod podmienkou anonymity. Útok podľa nich nebol náhodný: útočník sa zameral konkrétne na tento dom a nachádza sa už vo väzbe.



Pelosiho odviezli do nemocnice, kde mu lekári ošetrili podliatiny, ťažký opuch a ďalšie zranenia. Hovorca Pelosivej Drew Hammill povedal, že podľa očakávania sa jej manžel úplne zotaví.



"Predsedníčka snemovne a jej rodina sú vďační záchranárom a zdravotníkom za pomoc a v týchto chvíľach žiadajú o zachovanie súkromia," napísal Hammill vo vyhlásení. Manželia sú zosobášení 59 rokov, majú päť dospelých detí a mnoho vnúčat.



Dom Pelosiovcov sa nachádza v bohatej štvrti Pacific Heights v San Franciscu.



Hoci sú okolnosti útoku zatiaľ nejasné, vyvolal pochybnosti o bezpečí členov Kongresu, ako aj členov ich rodín. Vyhrážky zákonodarcom sú totiž stále intenzívne, aj takmer dva roky po útoku na Kapitol, sídlo Kongresu vo Washingtone. Polícia strážiaca Kapitol vyšetrovala v roku 2021 približne 9600 vyhrážok proti kongresmanom.



Piatkový útok sa stal tiež len 11 dní pred voľbami, keď si Američania budú 8. novembra vyberať novú snemovňu a tretinu Senátu. Medzi Američanmi však vládnu obavy zo zločinnosti a o bezpečie na verejnosti.



Prezident USA Joe Biden a zákonodarcovia z oboch politických strán reagovali na piatkový útok šokom a zaželali Pelosimu a jeho rodine všetko dobré.



Demokratická šéfka dolnej komory amerického Kongresu je po prezidentovi a viceprezidentke treťou najvyššou predstaviteľkou USA.



Paul Pelosi bol odsúdený za prečin jazdy pod vplyvom alkoholu po tom, čo sa v máji stal účastníkom autonehody. Dostal trest päť dní za mrežami vo väznici v okrese Napa v štáte Kalifornia.



Pelosi vlastní v San Franciscu firmu podnikajúcu s nehnuteľnosťami a rizikovým kapitálom.