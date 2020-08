AP: V KĽDR údajne prišlo k výbuchom plynu pri čínskych hraniciach

Pchjongjang 5. augusta (TASR) - V Severnej Kórei neďaleko čínskych hraníc prišlo tento týždeň pravdepodobne k výbuchom, nie je však zatiaľ známe, či si vyžiadali nejaké obete. V stredu o tom informovala agentúra Associated Press (AP), ktorá sa odvoláva na video natočené z čínskej strany hraníc.



KĽDR ani Čína sa zatiaľ k údajnému výbuchu z pondelka pri severokórejskom meste Hjesan oficiálne nevyjadrili. Juhokórejská tajná služba a ministerstvo pre zjednotenie výbuchy zatiaľ taktiež nepotvrdili.



Internetový denník Daily NK so sídlom v Soule, ktorý sa špecializuje na správy zo Severnej Kórey, v stredu s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované zdroje napísal, že pri výbuchoch zahynulo najmenej 15 ľudí.



Výbuchy podľa portálu spôsobil požiar benzínu v jednom z domov, ktorý následne zachvátil fľašu skvapalneného ropného plynu. To viedlo k reťazovým výbuchom plynových fľaší v susedných domoch.