V New Jersey podporili legalizáciu marihuany na rekreačné účely

Washington 4. novembra (TASR) - Voliči v americkom štáte New Jersey v drvivej väčšine podporili v referende, ktoré sa koná v rámci utorňajších prezidentských volieb, legalizáciu marihuany na rekreačné účely. Vyplýva to z predbežných výsledkov, o ktorých informovala v stredu agentúra AP.



Podľa nej návrh získal približne 67-percentnú podporu, čo znamená, že New Jersey sa stane 12. štátom, kde bude marihuana na rekreačné účely legálna.



O legalizácii marihuany budú rozhodovať aj voliči v štátoch Arizona, Montana a Južná Dakota.



Voliči vo všetkých štátoch hlasujú v celom rade referend o rôznych záležitostiach od daňovej politiky až po zákony o drogách, o 35 kreslách v Senáte, o celej Snemovni reprezentantov a o početných štátnych a miestnych úradoch.