AP: V Pásme Gazy zahynulo 73 ľudí, keď čakali na humanitárnu pomoc

Gaza 20. júla (TASR) - Najmenej 73 ľudí zahynulo v nedeľu naprieč Pásmom Gazy, keď čakali na humanitárnu pomoc, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Bezprostredne nie je podľa agentúry AP jasné, či ich pripravila o život paľba izraelskej armády, ozbrojené skupiny alebo oboje. Niektorí svedkovia však uviedli, že izraelské sily do davu strieľali, informuje TASR.



Najviac obetí bolo podľa ministerstva a miestnych nemocníc na severe Pásma Gazy. Tam zahynulo najmenej 67 Palestínčanov, ktorí sa snažili dostať k pomoci prichádzajúcej do oblasti cez priechod Zikim s Izraelom. Okrem toho utrpelo zranenia viac než 150 ľudí; niektorí z nich sú v kritickom stave.



K úmrtiam civilistov hľadajúcich pomoc dochádza podľa agentúry AFP v poslednom čase pravidelne. Gazské úrady pritom poukazujú na paľbu izraelskej armády. Výstrely hlásia v čase, keď sa davy ľudí, ktorí sú vystavení chronickému nedostatku potravín a iných základných potrieb, vo veľkom počte zhromažďujú v blízkosti centier pomoci.



Izraelská armáda v reakcii na žiadosť o vyjadrenie sa uviedla, že najnovšie správy o úmrtiach preveruje. Tvrdí však, že sa snaží zabrániť ubližovaniu civilistom, a v júli vydala nové pokyny pre svoje jednotky v teréne „po poučení“ z množstva podobných incidentov.



Armáda predtým v nedeľu nariadila evakuáciu Palestínčanov z centrálnej časti Pásma Gazy a zároveň upozornila, že akciu proti ozbrojencom hnutia Hamas plánuje teraz v oblastiach, kde doteraz nezasahovala.



Evakuačné nariadenie sa týka obyvateľov a vysídlených osôb v okolí mesta Dajr al-Balah, kde sa nachádza aj množstvo medzinárodných organizácií, ktoré sa snažia humanitárnu pomoc distribuovať. OSN je preto v kontakte s izraelskými úradmi, aby objasnili, či sú jej zariadenia zahnuté do príkazu na evakuáciu, uviedol podľa AP nemenovaný predstaviteľ.