AP: V ruskom zajatí zomrelo už viac ako 200 Ukrajincov

Kyjev 27. mája (TASR) - Počas troch rokov ruskej invázie na Ukrajinu zomrelo v ruskom zajatí viac ako 200 ukrajinských vojnových zajatcov, vyplýva zo zistení agentúry Associated Press, ktoré sa okrem iného opierajú o údaje od ukrajinských úradov, píše TASR.



Počet týchto obetí by sa mohol zvýšiť v závislosti od toho, ako si Rusko a Ukrajina budú vymieňať svojich vojnových zajatcov. Posledná a doteraz najväčšia výmena sa uskutočnila minulý týždeň, keď si Kyjev a Moskva v troch etapách vymenili spolu po 1000 zajatcov.



AP pri svojom pátraní zistila, že v mnohých prípadoch bola smrť ukrajinských zajatcov dôsledkom mučenia, krutého zaobchádzania a nedostatku lekárskej starostlivosti. Na úmrtnom liste sa často uvádzajú iné príčiny - napríklad zlyhanie srdca, ale pitva vydaného tela často odhalí nové skutočnosti, ktoré mohli viesť k smrti.



Ukrajinské úrady tvrdia, že odďaľovanie repatriácie tiel zajatcov, ktoré sú často zmrzačené a v pokročilom štádiu rozkladu, svedčí o snahe ruských úradov zakryť mučenie, hladovanie a zlú zdravotnú starostlivosť v desiatkach väzníc a väzenských zariadení v Rusku a na okupovanej Ukrajine.



Vo svojej správe AP uvádza, že jej novinármi zhromaždené dôkazy sa zrejme stanú materiálom pre podanie na Medzinárodný trestný súd pre podozrenie, že ide o vojnový zločin, píše AP.



Podľa správy OSN z roku 2024 bolo systematickému mučeniu vystavených až 95 percent prepustených ukrajinských vojnových zajatcov. V rozhovoroch s anketármi OSN bývalí ukrajinskí zajatci hovorili o bití, elektrošokoch, pokusoch o škrtenie, sexuálnom násilí, zinscenovaných popravách a nedostatku spánku.



V správe OSN sa spomínali aj prípady mučenia ruských vojnových zajatcov ukrajinskými vojakmi, ale miera krutosti voči zajatým zo strany ukrajinských vojakov je výrazne nižšia ako u ruských vojakov pri zaobchádzaní s ukrajinskými väzňami, pripomenula AP. Dodala, že tieto prípady mučenia sa odohrávali zväčša na mieste, kde ukrajinskí vojaci zhromaždili Rusov bezprostredne po ich zajatí. Po ich prevoze do oficiálnych ukrajinských detenčných centier takéto konanie prestalo.