Väzni na Guantáname sa môžu nechať zaočkovať proti koronavírusu

Washington 20. apríla (TASR) - Väzni v americkom väzení na základni Guantánamo sa môžu od pondelka nechať zaočkovať proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia americkej obrany.



Informovaný zdroj pre AP povedal, že všetkým 40 zadržiavaným mužom na Guantáname bude ponúknutá vakcína v súlade so zákonmi o zaobchádzaní s väzňami a v snahe zabrániť rozšíreniu nákazy na vojenskej základni.



Zdravotníci už možnosť zaočkovania s väzňami konzultovali, píše AP. Z dôvodu lekárskeho tajomstva však armáda neplánuje zverejniť informácie o tom, koľko z nich nakoniec bude súhlasiť s očkovaním, povedal nemenovaný zdroj.



Americká armáda ešte v januári informovala a zámere spustiť očkovanie väzňov, tento nápad však ostro skritizovali najmä republikánski poslanci v Kongrese. Viacerí z nich podporili nariadenie, ktoré by zakazovalo očkovanie väzňov na Guantáname dovtedy, kým vakcínu nedostanú všetci obyvatelia.



V pondelok zároveň vyprší lehota, ktorú americký prezident Joe Biden udelil všetkým štátom na to, aby umožnili svojim obyvateľom požiadať o vakcínu proti koronavírusu. Ktokoľvek starší ako 16 rokov tak bude môcť o vakcínu požiadať online a následne bude zaradený do virtuálnej čakárne.



Podľa informácií AP je proti koronavírusu už zaočkovaná viac ako polovica zamestnancov vojenskej väznice, nachádzajúcej sa na americkej námornej základni v kubánskom zálive Guantánamo, vrátane tamojších príslušníkov americkej armády. Od začiatku pandémie tam neevidovali žiaden prípad nákazy, ani medzi väzňami, ani medzi zamestnancami.



Prezident Biden sa nedávno vyjadril, že má v pláne väznicu na Guantáname uzavrieť. Jeho vláda chce však celú otázku najprv dôkladne preskúmať.



Detenčné centrum bolo založené po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, ktorých terčom boli objekty v amerických mestách New York a Washington. Prvé osoby podozrivé z terorizmu tam boli umiestnené v roku 2002, pričom v jednom období ich tam bolo až 800.